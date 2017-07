Demiraj konfirmon akuzat për shitblerje të votës në 25 qershor

Ministri teknik i Punëve të Brendshme konfirmoi se gjatë procesit zgjedhor të 25 qershorit ka pasur raste të shitblerjes së votës.

Ai tha se zëvendës/kryeministrja është drejt përfundimit të raportit që do të publikohet shumë shpejt.

“Në lidhje me këtë akuzë po përgatisim një raport, brenda tij ndodhen të gjitha rastet e përdorimit të parave të trafiqeve apo rasteve që përbëjnë krim elektoral. Brenda raportit do të gjeni numrin, sasinë dhe zonat më problematike.Ka pasur disa raste do bëhen të ditura shumë shpejt”, u shpreh Demiraj per Ora News..