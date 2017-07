Selami: Basha disfatist, i pabesueshem ne Uashington, Berlin e Bruksel…

Kandidati për kryetar i PD-së, Eduart Selami gjatë një interviste të dhënë në SYRI.net për emisionin ‘Fakt’ të gazetarit Çim Peka, është shprehur se gara që po zhvillohet mund të fitohet.

Selami është i bindur se demokratët do të kërkojnë ndryshimin. Sipas tij, Lulzim Basha ka dështuar, sepse PD-ja ka humbur 3 zgjedhje rresht dhe nga këto, 2 palë zgjedhje kanë qenë në drejtimin e kryetarit të vetë ‘ngrirë’.

Çim Peka: Mirëmbrëma. Z. Selami, faleminderit që erdhe për këtë mini debat. Unë kam dyshimet e mija se pse merrni pjesë në këtë garë. Në 27 vite në Shqipëri, kryetari në detyrë nuk ka humbur ndonjëherë. Vërtetë besoni se Lulzim Basha ka ofruar një garë të ndershme?

Eduard Selami: Kjo është e vërtetë edhe unë vetë e kam thënë, që gara nuk është barabartë, por plotësisht e fitueshme. Unë nuk i di statistikat, por ajo që unë di është se PD, pas 3 humbjeve radhazi, 2013-15-17 ka një krizë lidershipi. Një mënyrë që unë po e prezantoj dhe që ka gjetur mjaft përkrahje në degë dhe te anëtarësia, besoj se do të jetë një tezë fituese.

Peka: Që PD ka një krizë lidershipi dhe që është e para parti në historinë pluraliste të Shqipërisë, parti e madhe, që degradon në këtë mënyrë, në një agresivitet mes anëtarësh të saj, që nuk ka ndodhur as me Partinë e Punës në ’90, dhe që ofrosh lidership brenda një muaji të garës brenda PD me Lulzim Bashën, duket e pamundur. Keni qenë 4 vite deputet i Kuvendit, ndoshta nga të vetmit pa mëkate, pasi nuk keni qenë asnjëherë në qeverisje. Erdhët nga SHBA, shumë demokrat ju panë me shpresë, por megjithatë me qeverinë më arrogante të Shqipërisë, me grupin parlamentar më kriminal të 27 viteve, kurrë nuk e dëgjova Eduard Selamin të flasë hapur, si qytetar shqiptar e amerikan kundër drogës, krimit e korrupsionit. Kur nuk ndërtuat kolonat e një lideri për 4 vite, si mund ti krijoni për 1 muaj?

Selami: Është një kritikë e drejtë dhe je një nga të rrallët që ma ke thënë këtë gjë. Se pse e ke lënë bosh, aktivitetin në parlament. Nuk është plotësisht e saktë që nuk kam folur asnjëherë, kam folur cilësisht, por vërejtja qëndron. Unë e kam thënë dhe e them, se nëse do e bëja prap, do e bëja ndryshe. Do isha më aktiv. Sa për sqarim. Parlamenti ka një strukturim. Kur nuk je në lidershipin e PD, e grupit parlamentar, në komisione, nuk është aq kollaj të jesh në debat. Unë kam qenë thjeshtë një deputet i komisionit të Jashtëm dhe askush nuk mund të thotë që nuk kam qenë aktiv në komision. Unë kam qenë përfaqësues i Shqipërisë në OSBE. Unë kam një debat mes meje dhe Ivica Daçiç, kur ky u bë kryetar i kësaj organizate. Unë i kërkova të prononcohej në lidhje me Kosovën. Ka qenë një debat i ashpër.

Peka: Z. Selami, këto histori u bënin shqiptarëve përshtypje në vitin 1991. Sot jemi në 2017. U shprehet se nëse do ktheheni 4 vite më parë do bënit më ndryshe. Kështu thotë dhe Basha. Po ti kthehej marrëveshjes me Ramën do e bënte ndryshe. Opozita sot ka dy kandidatë që po të ktheheshin në fillim do të bënin ndryshme. Pse duhet tu besojnë demokratët se do ti bëni gjërat ndryshe?

Selami: Ti po ngatërron kumbullat me qershitë.

Peka: Fruta janë.

Selami: Fruta janë, por janë të ndryshme. Që të mos jesh aq aktiv në parlament që për mua është ana tjetër e medaljes. Mënyra si është bërë opozita është gabim, është bërë me kokë mbrapa e nuk kam qenë aktiv. Ti do thuash pse ti nuk bëre në mënyrën tënde. Parlamenti është i strukturuar dhe nuk mund të hyja unë e të thoja shiko se kam diçka dhe unë. Parlamenti ka një plan, një renditje dhe kontributi im ka qenë që kam shkuar gjithmonë në orar dhe kam diskutuar çështjet e rendit të ditës. Edhe të shkosh atje e të rrëmbesh fjalën, nuk është lidership. Kontributi që unë jap është, hajt ta fusim parlamentin në atë ç’ka është eficente në politikën shqiptare. Në këtë pikë parlamenti ka dështuar.

Peka: Po ju pyes më konkretisht. Edhe po e pranoni si vërejtje, por edhe po justifikoheni me rregulloren e parlamentit. Po ju pyes: A është Edi Rama nuk kryeministër i korruptuar?

Selami: Patjetër.

Peka: A është Edi Rama një kryeministër i inkriminuar dhe i lidhur me drogën?

Selami: Do të ja le drejtësisë, por unë mendoj kështu.

Peka: A beson se mund të ketë zgjedhje të lira me Ramën kryeministër?

Selami: Unë mendoj se zgjedhjet e lira me Edi Ramën kryeministër është i detyruar që të bëhen, përndryshe do të largohet.

Peka: Si do të largohet? A ju duhet akoma prova se me Edi Ramën nuk do të ketë zgjedhje të lira e të ndershme?

Selami: Kjo ishte ajo ç’ka Lul Basha thoshte dhe më pas u fut dhe i dhanë whi-fi njëri-tjetrit dhe ndodhi më pas kjo kasaphanë.

Peka: Ju ishit për të mos hyrë në zgjedhje?

Selami: Isha për të hyrë në zgjedhje, por jo në këtë mënyrë.

Peka: Në çfarë mënyre?

Selami: Në mënyrën që duhej bërë. Që duhej përgatitur. Në mënyrë që garancia të ishte një marrëveshje e qëndrueshme nga aleatët ndërkombëtar.

Peka: Negociatori amerikan tha që zgjedhjet ishin të ndershme. Garancitë u dhanë. Opozita e qeveria duhet të punojnë bashkë. Në këtë aspekt Lulzim Basha duket se garancitë i mori. Si mendon Eduard Selami, zgjedhjet ishin apo jo të ndershme?

Selami: Zgjedhjet e 2017 nuk ishin plotësisht të ndershme, por një gjë është e qartë që PD humbi. Nëse ne do e kalojmë dhe e përdorim këtë si justifikim, kjo nuk është normale. Unë mendoj që do të mbash përgjegjësi edhe kur humb një palë zgjedhje kur nuk janë të pandershme, sepse nuk pate mundësi ta ndalosh këtë. Duhet ndalur diku arsyetimi. Nuk mund të hysh e të thuash, se pasi i ndalove të gjitha, i pushove të gjitha këto akuza për drogën etj. Hyre komplet i papërgatitur, ju dhe demokratëve një sinjal të gabuar sikur ka një qeveri dhe koalicion qeveritar me PS. Nga ana tjetër të tjerët prisnin se, nëse nuk del kjo, do të kemi edhe LSI-në. Pra e humbe atë ç’ka quhet moral politik. U largove nga e djathta, nga përgjegjësia jote dhe elektorati jot. Më pas shkon e qahesh se më vodhën zgjedhjet. Kjo është nga dështimet kryesore se pse Lulzim Basha nuk mund të lihet më në krye të PD. Edi Rama nuk ka oponent më komod se Basha. Marrëveshja ishte një dizastër. Edhe sot sapo erdhëm nga lagja 1 -3. E di cili ishte arsyetimi i tij, se mua më detyruar ndërkombëtarët. Po i thashë unë, se pse nuk ju thua këtyre se edhe unë kam qenë i përfshirë në bisedime, ti si kryetar dhe unë me partneritetin e veçantë që kam pasur me boshtin tresh, Bruksel-Berlin-Uashington. Pse nuk e pranuat me garancitë që dha McAllister. Përgjigja e tij kush është? Se ishte e përgatitur në zyrat e Edi Ramës. Pse seriozitet është ky? Nuk është seriozitet. Pse një lider që ngjall shpresë tek ndërkombëtarët dhe shqiptarët është ky. Tani thua mi vodhën dhe ishin të pandershme, më të këqija që nga 1991. Këtë i thashë dhe në Shkodër, je bërë disfatist. Kur do i quash të ndershme, kur të fitosh? Pra ka diçka serioze që nuk shkon. Unë mendoj se nëse ne si forcë politike i analizojmë faktet, të shikojmë që humbja është humbje dhe nuk është e para, por e treta rresht, analiza nuk është bërë për 3 herë dhe kam frikë e humbja tjetër është në prag të derës.

Peka: A i keni kërkuar Bashës shtyrjen e zgjedhjeve?

Selami: Patjetër.

Peka: Çfarë ju ka thënë?

Selami: Ka një vendim të komisionit dhe unë i kam thënë se e ke gabim. Vërtetë që kam filluar të jem i bindur tani se ky do ta marri me çdo kusht postin e kryetarit dhe po më zhgënjen. U futa me besimin se hajt të bëjmë diçka të mirë e dalëngadalë do ta kuptonte se ka një njollë.

Peka: Pra po bindeni se Basha e do me çdo kusht kreun e PD?

Selami: Këtë do të bëjë, por s’ka për ta marrë. Do ta ndalojë vota e lirë e demokratëve.

Peka: Ju mendoni se do të fitoni?

Selami: Unë mendoj që po.

Peka: Në rast se nuk do të fitoni, a do i konsideroni këto zgjedhje të ndershme?

Selami: Unë nuk jam qaraman. Unë kur hy në këto zgjedhje, pavarësisht se janë të pabarabarta marr përgjegjësi. Unë kam besim tek demokratët se do eci përpara.

Peka: Pyetja është mjaft konkrete. Nëse Basha zgjidhet kryetar përballë jush, a do të jetë një kryetar legjitim i PD?

Selami: Patjetër nëse Basha zgjidhet nëse nuk ka asnjë lloj shenje nga vëzhguesit e mi se procesi nuk është i deformuar, pavarësisht se nuk ka votën time, do të ketë mbështetjen time.

Peka: Nëse Basha fiton është kryetar legjitim?

Selami: Nëse fiton me zgjedhje të ndershme që unë mendoj, se nuk jam të përsosura, por unë mendoj që po.

Peka: Në këtë argument, a jepni të drejtë të gjithë skeptikëve që thonë se Eduard Selami është futur për ti legjitimuar garën Bashës?

Selami: Kjo është absurde. Më vjen keq që them këtë gjë.

Peka: Nga njëra anë ju e pranoni se nuk mund të kishte garë pa analizë. Kjo ngutje tregon se Basha do ta marrë me çdo kusht kreun e PD. Nga ana tjetër thoni se nëse fiton bashkë me problemet dhe ka mbështetjen time, çfarë i bie?

Selami: Po i bie kjo gjë. Kriteri ku vendoset kjo gjë është se fusha e betejës është 22 korriku. Janë demokratët që na dëgjojnë, vëzhgojnë. Janë të shqetësuar. Është ky model. Themelues i PD, sekretari i Përgjithshëm i PD, kryetar me kandidatura si Azem Hajdari dhe Arben Imami dhe më pas në një betejë epike, sepse aty fillon tatëpjeta e PD, në 1995. Praktikisht këta janë njerëz që e dinë dhe do e gjykojnë. Beteja kryesore është 22 korriku. Është një garë reale plotësisht e fituesve duke mos qenë e barabartë. Modeli Basha është një model i kapërcyer dhe shumica prej tyre e kanë këtë mendim. Unë po takohem përditë me ta dhe me qindra më falënderojnë.

Peka: Nëse nuk fitoni, Basha është kryetar legjitim, që do të thotë se demokratët zgjodhën Bashën. A mendoni se me Bashën në krye të PD kjo parti mund të ringrihet?

Selami: Unë tani them që jo. Unë kam një mendim, por kur ka zgjedhje është një votë. Ata mijëra e mijëra demokratë kur bëjnë analizën dhe thonë se Eduard Selami është kryetar i PD-së edhe Basha i nënshtrohet atij dhe anasjelltas.

Peka: Kur dështoi Lulzim Basha që gjithë fushatën e bëri si çun i mirë, që paska studiuar në Holandë. Ajo çfarë unë po them është 2017. Kjo ide dhe mitizimi i ndërkombëtarëve dhe kulturës perëndimore. Kemi ambasadorë të huaj në Tiranë, që deri në 2013 e kryqëzonin ministrin e Brendshëm shqiptar se pse shqiptarët e Maqedonisë dhe Malit të Zi, nuk janë civil me krimin si maqedonasit. Ndërkohë që nga 2013 e deri më sot Shqipëria është e mbushur me drogë dhe nuk thonë asnjë fjalë. Edhe ky mitizimi i moralit të ndërkombëtarëve, meqenëse keni ikur herët nga Shqipëria, mendoj se nuk e njihni mirë realitetin shqiptar. Duhet të kesh diçka parasysh, që ka një ulje me këmbë në tokë të shqiptarëve në lidhje me ndërkombëtare. Edhe ata njerëz janë. Nuk ka sot qytetar apo gazetar që nuk beson se Romana Vlahutin nuk është e korruptuar. As ju dhe as Basha nuk e thoni dot. Edhe lidership me një qeveri të inkriminuar përballë me një çun të mirë që ka mbaruar në Holandë apo kam jetuar në Amerikë harrojeni se mund ta mundi Edi Ramën. Nëse Selami zgjidhet në krye të PD, a mund ti vejë gishtin ambasadorëve të rëndësishëm në Tiranë të cilët heshtin për kriminalizimin e vendit. Keni guxim apo jo?

Selami: Patjetër, por nuk është nevoja të shtrohet kështu pyetja. Le të nxirren konkluzionet, kalojmë nga ekstremi që më përpara çdo gjë e bërë nga të huaj ka qenë e mirë e tani e keqe. Raportet e mia me ta janë në disa dimensione. Ato personale janë të barabarta dhe të tjerat…

Peka: Z. Selami unë ta kam thënë dhe e kam shkruar diku. Për 4 vite më shumë jeni sjellë si kongresmen amerikan, por nuk i duhet opozitës shqiptare një kongresmen amerikan. Opozitës i duhet një politikan i pakapur sepse kjo qeveri ka kapur gjithçka. Pyetja e radhës është: A është i kapur Eduard Selami, sepse unë për Bashën dyshoj se po?

Selami: Jo, në asnjë lloj gjëje. Nëqoftëse unë kam respekt për partnerët ndërkombëtar, ta them arsyen e thjeshtë. Kush është qëllimi i rikthimit tim. Ta shikojmë Shqipërinë ashtu siç e filluam, përmes PD. Të fillojmë atë që nesër do të themi që këtu filloi historia më e suksesshme e shekullit të 21 që e ka emrin Shqipëri. Kam studiuar me vëmendje, Gjermaninë pas luftës së 2-të Botërore. Më thonë hiqe këtë sepse Gjermania është Gjermani. Po ashtu është. Po të marr dhe vendin më të fundi të planetit. Singaporin në mes të viteve ’50, vendi më i pashpresë dhe bën një nga historitë më të mëdha të suksesit. Çfarë kanë këta vende? Kanë një elitë politike që merr dhe shqyrton problemet më të mëdha në një debat të hapur që ka vendi dhe fillojnë dalëngadalë një analizë të hapur, që në Shqipëri ka munguar. Të përbashkët tjetër kanë këtë gjënë tjetër, partnerët strategjikë që pas luftës së 2-të Botërore kanë pasur mbështetjen e Amerikës. E dëgjoj edhe aty në PD, se ambasadori i SHBA, siç e thatë edhe ju që ambasadorja e Brukselit, unë nuk i marr të vërteta.

Peka: Seriozisht besoni se mund të ndërtoni një opozitë të fortë, duke fshehur gjërat e vërteta? Gazetat më serioze të Brukselit kanë 4 muaj që merren me vilën e Vlahutin. Një vilë që unë pa asnjë lloj ndikimi e blej me 400 euro metri katror, zonjusha e ka blerë me 2 mijë e ca euro. Nuk mund të bëheni kryetar i opozitës duke u fshehur gjërave të vërteta.

Selami: Ka tjetër standard. Unë banoj në SHBA, ia kam thënë edhe një tjetri në tavolinë që më tha, Lu-ja ka parcela me hashash. Kjo është absurde. Nëse ne fillojmë e bëjmë këto gjërash…

Peka: Nëse gjithë shqiptarët shohin çdo mëngjes furgona që mbushen me njerëz që shkojnë e punojnë kanabisin dhe diplomatët e huaj thonë se nuk ka kanabis … Deri tek politika agresive e opozitës e muajve të fundit, kanë heshtur. Në vitin 1990, ju jeni një ndër themeluesit kryesorë të PD. Zyrtari më i lartë që keni rrëzuar nga pushteti është Gramoz Ruçi. 27 vite më pas, stari politik i të majtës, kryetari i parlamentit, i treti në radhë do të jetë Gramoz Ruçi. A ndiheni i dështuar?

Selami: Turpi jonë është, i PD. Ky është ndër ata simbolet që këtu u katandisëm, nga partia e shpresës i bëmë rrush e kumbulla të gjithën dhe tani i kemi lënë të rrethuar. Në pushtet ke pasardhësit e Partisë Punës, Partisë Komuniste, se ajo është një vazhdim, ka ndryshuar vetëm suvaja. Në opozitë ke pjesën tjetër dhe ne nuk e dimë se ku kemi kokën. Prandaj unë besoj se do të ketë ndryshim më 22 korrik. Sepse kështu nuk vazhdohet. Jam i bindur që do të ketë surpriza. Njerëz që e duan të djathtën, jeni kapur në disa detaje e nuk e po e shikoni ndryshimin që po ndodh në PD. Në 22 korrik demokratët do të zgjedhin një ndryshim.

Peka: Rezervat politike që kam ndaj jush, është se nuk shoh ndonjë gjë ndryshe nga modeli Basha. Ju shikoj si dy personazhe politike të llastuar nga perëndimi. Keni ardhur me idenë se po ju thatë shqiptarëve që unë kam mbaruar në Holandë apo kam jetuar në SHBA, ju kujtoni se jeni Bejker, por tani nuk ju marrin më seriozisht sepse jemi në 2017. Nuk ka ndodhur në Ballkan, që presidenti i SHBA-së ti japë fotografinë kreut të opozitës dhe Donald Trump nuk është Ben Blushi që ia futi dhe ia futi Lul Berisha dhe i mori një foto. Është e pamundur ta besosh se ai nuk e dinte se me kë po e bënte foton. Në këtë aspekt edhe një forcë e madhe nuk i bëri punë e jo më fakti që kam studiuar në Holandë, apo kam jetuar në SHBA. A është i zoti Eduard Selami ti bëjë opozitë frontale, përballë Edi Ramës? A mund ta trashë zërin Selami e të mbushë sheshet kundër qeverisë?

Selami: As që diskutohet. Paralelizmi nuk qëndron fare. Unë nuk i jap peshë asaj fotoje. Është qesharake ajo që bën Lulzim Basha që del e u thotë se dola në fotografi. Le të bëhemi serioz. Asnjë progres në Shqipëri nuk bëhet nëse nuk kemi partneritetin e Brukselit-Berlinit dhe Uashingtonin. Ky nuk e ka, ky njeri nuk është serioz, as nuk e besojnë dhe as nuk mban fjalën. Ka foton e Trumpit dhe merr mbështetje. Unë s’jam ky. Kur ai bënte foto me Trump, unë isha me drejtorët kryesorë e Shtëpisë së Bardhë dhe qanim hallet dhe për partinë time dhe për të tjerët. Kjo është e vërteta, nuk është servilizëm. Ata do më votojnë mua si njeri që do të sjell një alternativë për Shqipërinë.

Peka: Ju jeni një qytetar amerikan me të drejtë vote dhe republikan. A është e vërtetë që keni bërë fushatë për Hillary Clinton.

Selami: Po kam votuar si shqiptar. Unë kurrë në botë nuk mendoja që të votoja për këta. Clinton kishte në stafin e saj, në pozitat më të larta, njerëz që unë i kam miq personal. Kjo nuk do të thotë që unë skam lidhje shumë të mira me republikanët, pasi unë jam i regjistruar. Unë jam i sinqertë deri në fund dhe unë kam qenë dhe jam republikan.

Peka: Ju keni dy shtetësi dhe dy presidentë. A jeni krenarë me presidentin Trump?

Selami: Patjetër që jam, ai është president i zgjedhur me votë të lirë, pavarësisht që nuk ka marrë votën time.

Peka: Kryeministri juaj mendon se është turpi i civilizimit?

Selami: Është tjetër gjë ajo. Për mua, pasi mbyllet votimi ai është presidenti i ligjshëm.

Peka: Tani po bëj një pyetje tipike shqiptare, duke menduar se e gjithë bota rrotullohet rreth Tiranës. Ju keni dy presidentë, Donald Trump dhe Ilir Metën. Me cilin ndiheni krenar?

Selami: Nuk ka krahasim kjo punë. Presidenti im i Shqipërisë, del e bën fushatë atje. Bëri gabim. Por ama për të qenë më i kujdesshëm. Ti po flet për majën e civilizimit botëror dhe një vend që sa ka hyrë në atë punë.

Peka: Maja e civilizimit, por kryeministri shqiptar tha se i dha fund civilizimit me zgjedhjen e Donald Trump.

Selami: Ja futi kot, mos kujto se e merr njeri seriozisht. Mos kujto se merret Trump, se do prishet Trump se çfarë thotë ky këtu në këtë fshatin tonë të madh. Se çan kokën njeri. Ne duhet të dimë të shfrytëzojmë lidhjet me ato 3 kryeqytete.

Peka: Keni pasur kryetar partie, Sali Berishën, keni qenë vetë kryetar, keni pasur Tritan Shehun, Lulzim Bashën. Tani jeni në garë të hapur. Kush ka qenë kryetari më i dobët i PD-së?

Selami: Unë them që nuk është se ka një. PD në këto 27 vite si figurë kryesore ka pasur Sali Berishën. Eduard Selami ka aksionet e tij si themelues, sekretar i Përgjithshëm dhe bashkëluftëtar në atë kohë. Kur modeli filloi të japi fryte, atëherë u përplas me Sali Berishën. PD ka pasur një kryetar, Sali Berisha dhe një tentativë për të qenë kryetar, që është Eduard Selami.

Peka: Kush e ka drejtuar PD në këto 4 vite?

Selami: Sali Berisha. Sepse Basha është dorëzuar, nuk ka modelin e vet.

Peka: Paska dështuar Sali Berisha në zgjedhje, jo Basha?

Selami: Shiko, gjërat nuk mund ti shikojmë bardh e zi. Ai nuk e kërkoi këtë gjë. Pamundësia e këtij e bëri këtë, e i bëri dëm të madh, vetes, PD dhe Berishës.

Peka: Ju po thoni se për këto 4 vite PD e ka drejtuar Berisha?

Selami: E saktë. Përmes paaftësisë së Bashës që nuk merrte asnjë vendim pa u konsultuar me Berishën.

Peka: Kush ka qenë sipas jush kryetari më i hapur i PD, Berisha apo Basha?

Selami: Për të ardhur keq, por është Berisha, sepse nuk është pikë e fortë e tij. është konsultuar edhe pse jo aty ku duhet. Me mua është përplasur dhe aty jam prishur. Kurse ky nuk është konsultuar fare. Ky doli me listë mbrapa xhepit në emër të Republikës së re, duke thyer të gjitha normat e duke mos pasur as korrtezinë për ti marrë në telefon, e duke ju thënë që ti je në listë.

Peka: Për 4 vite kryetar i PD-së ishte Berisha sepse Basha ishte i paaftë të merrte vendimet dhe për 4 vite protagonisti në parlament ishte Berisha sepse ju nuk donit ti bënit karshillëk.

Selami: Për mua parlamenti është turpi i shqiptarëve dhe unë s’doja të bëhesha pjesë. Mua ja ku më ke këtu jam më aktiv. Nuk ishte një parlament serioz. Aty ku vërtetë bëhen betejat politike në grupin parlamentar, unë kam qenë shumë aktiv. Nuk e arrita tjerët, ta fus në Këshill Kombëtar.

Peka: Nëse ju dilni i humbur, do rrini në Shqipëri?

Selami: Unë e kam marrë këtë vendim. Ky është rikthimi, do rri në PD.

Peka: Aludimet e gazetarëve se Eduard Selami do marrë një post ambasadori pas zgjedhjeve …

Selami: Këto janë përralla.

Peka: Do të jemi këtu në tetor, nëntor.

Selami: Këto janë përralla, çfarë basti ti vëmë. Fantazia është e tillë që po të shkoj në SHBA, ç’punë do të bëj atje me ambasadorin që nuk e pyet askush? Atje i kam bërë milionat. Ambicia ime është ta kthejmë së bashku Shqipërinë në shpresë për shqiptarët.

Peka: Nëse Basha fiton, ai është kryetar legjitim dhe ka mbështetjen tuaj?

Selami: Patjetër. Po e votuan demokratët ka mbështetjen time dhe beteja do të jetë që të nisim opozitën dhe të fitojmë zgjedhjet.

Peka: Faleminderit

Selami: Faleminderit edhe juve Çimi.