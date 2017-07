Rama ironizon Dulen dhe Ndoken/Ja me ke do te bej koalicion ne shtator…

Kryeministri Edi Rama gjatë dëgjesës me qytetarët e Vlorës, të cilët shprehën shqetësimet e tyre, nuk i ka kursyer ironitë për Vangjel Dulen dhe Nard Ndokën.

Rama tha se qeveria e tij do të krijojë koalicion me qytetarët, ndërsa shtoi se Dule dhe Ndoka s’kanë asgjë më shumë sesa ata që mund të bëhen edhe ministra vetëm e vetëm se lidhin koalicion bashkë.

“Futet në koalicion Vangjel Dulja me Nard Ndokën. E ç kanë ata më shumë se ju? Futen në koalicione dhe bëhen ministra. Pse mos të futeni ju në koalicion?”, tha ai.

Gjatë fjalës së tij Rama u ndërpre disa herë nga të pranishmit, sjellje të cilat e nervozuan shumë.

“Në Vlorë dhe në mbarë Shqipërinë, vuhet nga një problem që solli dhe gjullurdi që solli në vend 8 mijë konflikte, me pasojë vrasje e plagosje. Hajde merre ti dhe fol ti me këta dhe unë po iki. Do vish ta marrësh ti fjalën? (I drejtohet një qytetari që fliste). Ajo që është ende një sfidë e madhe, por ka ende punë për t’u bërë. O zonjë na e bërë… (I drejtohet një zonje) Në një pjesë të problematikës nuk ka asnjë përgjegjësi zyra e ALUIZNI-it. Ama duhet të japin përgjigje menjëherë dhe të thonë se kjo nuk bëhet, por të mbajnë varur pa fund. Nuk flas për rastet kur të mbajnë varur kur të takon. Shumë problematika që dëgjova këtu lidhen me pushtetin vendor. Natyrisht unë jam dhe deputet këtu, më vjen shumë keq që unë të dëgjova ty me respekt, dhe ti jo mua. Unë s’të fal dot. (Na fal i thotë gruaja) Jo stë fal dot. Pra, janë problematika të lidhura me pushtetin vendor. Gjëja që ne duhet të bëjmë dhe do ta bëjmë patjetër si Vlorë është që duhet t’i japim zyrave një dinjitet të merituar nga njerëzit që paguajnë taksa. (Ndërhyn një i moshuar: Dua të të dëgjoj ty, jo injorantët) Edhe thonë pastaj se pse u shpall pavarësia në Vlorë (Qesh)”, pohoi Rama.