Calavera: Kemi dosjet e gjyqtarëve e prokurorëve

Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit nuk ka humbur kohë për procesin e vettingut në Shqipëri, por ka marrë informacione kofidenciale nga institucionet shqiptare si ILDKP dhe DSIK për prokurorët dhe gjyqtarët shqiptarë për të kontrolluar lëvizjet me pasuritë e tyre dhe lidhjet me krimin.

Kjo pohohet në një intervistë për Report TV nga shefja e këtij misioni, Gjenovefa Calavera.

E pyetur nëse kishte marrë dokumente nga Drejtoria e Informacionit të Klasifikuar ose nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë, Calavera tha:

Ajo thotë më tej se qeveria shqiptare po punon me seriozitet, por më shumë rëndësi ka një proces cilësor dhe jo domosdoshmërisht shpejt. Calavera thotë se vettingu duhet të vijojë pa vonesa të panevojshme.

Intervista e plotë:

A ka marrë Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit (IMO) informacione zyrtare, dokumente nga Drejtoria e Informacionit të Klasifikuar ose nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë për gjykatësit dhe prokurorët shqiptarë të cilët do të jenë subjekt i verifikimit?

Kur është e nevojshme, IMO ka angazhuar institucionet dhe autoritetet në Shqipëri, bazuar në mandatin e saj kushtetues dhe ligjor.

Ju lutem vini re se qasja në të gjitha informatat e rëndësishme për vëzhguesit ndërkombëtarë të IMO-së, gjatë ushtrimit të monitorimit të tyre, garantohet me nenin B paragrafi 3 (ç) të Aneksit të Kushtetutës. Ka pasur një angazhim të tillë me autoritetet e rëndësishme shqiptare në kontekstin e hartimit të vlerësimit të arsyetuar të IMO-së dhe rekomandimeve mbi kandidatët tek institucionet e verifikimit.

Një bashkëpunim i tillë do të vazhdojë në fazat e ardhshme të punës së IMO-së dhe kjo do të jetë e nevojshme që të lejohen vëzhguesit e IMO-së të ushtrojnë mandatin e tyre të monitorimit. Megjithatë, procesi i ri-vlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve do të kryhet me autoritet të plotë nga institucionet e brendshme të verifikimit.

Sa të kënaqur jeni me ritmin e institucioneve shqiptare në zbatimin e reformës së drejtësisë?

Kini parasysh se formimi i fundit i institucioneve verifikuese është një zhvillim i rëndësishëm në përpjekjet e përgjithshme të Shqipërisë për të arritur një qasje gjithëpërfshirëse dhe të plotë reformën e sistemit të drejtësisë. Angazhimi i autoriteteve shqiptare për të avancuar konkretisht me zbatimin e reformës në drejtësi duket e padiskutueshme dhe mund të vlerësohet në përgjithësi.

Tani është e nevojshme të vazhdohet me procesin aktual të rivlerësimit, pa vonesa të panevojshme. Megjithatë, elementi më i rëndësishëm do të jetë cilësia dhe jo ritmi i zbatimit.

Kjo vlen edhe për ristrukturimin institucional të gjyqësorit, i cili do të ndodhë si tërësisht dhe në kohën e duhur.