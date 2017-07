Rama uron mirmengjesin me pamje nga Tepelena/Qytetari: Kur do besh takimin ne Fier se…

Kryeministri Rama e ka nisur ditën me përshëndetjen e zakontë, një mirëmëngjes per gjithe shqiptaret permes pamjeve te Tepelenes se rilindur. ‘MIRËMËNGJES 😄 dhe me këto pamje të Tepelenës mbrëmë, ju uroj një ditë të mbare”- shkruan Rama në faqen e tij në FB.

Por qytetaret duket se kane te tjera halle, me shume se sa t’i gezohen urimit te kryeministit.

Ata numerojne shqetesime pa fund qe presin zgjidhje, qe nga rruget e fshatrave, mungesat e sherbimeve kryesore, problemet qe ndeshin pushuesit e Kosoves ne Durres, e me radhe.

Mes komentuesve, dikush e pyet kur do te zhvilloje takimin ne fier, pasi do te dergoje nenen e tij 75-vjecare te ankohet se mos gjen zgjidhje me ALUIZNI-n.