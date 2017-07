Zakynthos – Greqi, ishulli me bukuri magjike

Si thoni për një udhëtim në ishuj me ujë kristal që ju rrëmbejnë zemrën, plazhe me rërë të bardhë që ndezin pasionin, shpella dhe harqe marramendëse të veshur me ujin e pastër dhe të bruztë në blu të oqeanit?

Nëse mendoni se ju duhet të udhëtoni anembanë globit nëpër vende tropikale që i kanë këto cilësi, atëherë nuk jeni shumë larg së vërtetës. Toka magjepsëse dhe pothuajse joreale është ishulli Zakynthos.

Nëse dikujt i duhet një kamera për të transmetuar bukurinë e vërtetë të një vendi, ishulli Zakynthos është vendi në fjalë. Ky ishull është i treti për nga madhësia në ishujt e detit Jon, mbulon një zonë prej 410 kilometrash dhe bregdeti i tij është përafërsisht 123 km. Nuk është shumë i madh. Kryeqyteti i Zakynthos mund të mbërrihet me avion, por udhëtimi me traget do t’ju lërë pa frymë. Ndërsa ju udhëtoni mbi ujë, një mori kënaqësish ju presin drejt ishullit. Nuk ka kurrë një moment monoton. Këtu ka shumë atraksione turistike, mrekulli natyrore madje edhe disa festa nate për ata që duan të dalin vonë.

Ky ishull në vetvete është në zemër të një rripi tepër aktiv vullkanik. Kjo nuk është diçka e mirë për banorët të cilët kanë parë tërmete katastrofike, por turistët kanë mundësi të shohin disa formacione fantastike gjeografike që ju mahnisin me madhështinë e tyre.

Greqia njihet për plazhet e saj, por asnjë prej tyre nuk është më i mirë se plazhet e Zakynthos. Plazhi më i famshëm është ai i ishullit të mrekullueshëm Navagio, i cili gjithashtu njihet në gjuhën popullore me emrin Shipwreck (anije e rrënuar). Ju do të mbeteni me gojë hapur me rërën e imët dhe të bardhë vullkanike, ujin e bruztë dhe rrënojat e një anije, e cila nxjerr krye mbi rërën e përsosur.

Navagio, së bashku me disa ishuj të tjerë në ishull, do t’ju mbajnë përherë në lëvizje. Shëtisni një hap më lart dhe do të shikoni një specialitet të Zakynthos, të cilin nuk do ta gjeni në asnjë vend tjetër.

Është në bregun perëndimor të ishullit ku Zakynthos ofron një ose më shumë prej pamjeve të tij fantastike, shpellat blu. Gjithashtu njihen si shpellat blu të ‘Volimes’ – emëruar sipas fshatit piktoresk të cilit i përkasin. Të mbërritshme vetëm nëpërmjet detit – kjo është një mundësi fantastike për të parë harqet dhe shpellat ndërsa lundroni në ujëra të qetë blu.

Shumë më intensive se të parit e shpellave nga varka, si mendoni për një përvojë të mrekullueshme nën ujë? Është një përvojë e papërsëritshme dhe absolutisht e re, edhe për zhytëzit më të mirë në botë. Errësira në shumë prej shpellave duket sikur ndërpritet nga disa rreze drite që ‘ngjyejnë’ ujërat në tone të bruzta, duke krijuar një pamje fantastike. Mos e humbisni rastin, është thjesht mahnitëse.

Përveç këtyre, plazhi Laganas është gjithashtu i famshëm për specie të rrezikuara të breshkave të detit (Breshkat Loggerhead) dhe si rrjedhojë është pjesë e Parkut Nënujor Kombëtar. Çdo vit, qindra breshka Loggerhead vijnë për të shtruar vezët e tyre në këto brigje. Pamja e daljes nga veza e breshkave të vogla që turren drejt detit është një kënaqësi e papërsëritshme për adhuruesit e natyrës që ofrohet nga përsosmëria e evolucionit.

Zakynthos është një botë në vetvete dhe pasuria pafund e këtij ishulli është tepër e madhe për t’u futur në kamerat tona të vogla. Megjithatë, çdo shkrepje e aparatit në këtë vend është një kartolinë më vete. Është një nga ato pak vende ku natyra vërtet ka harruar të bëjë gabime.