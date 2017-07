Zgjedhjet ne PD, cfare do te ndodhe nese terhiqet nga gara Eduart Selami?/Ja reagimi i Jemin Gjanes

Në një konferencë për mediat Jemin Gjana që është vendosur në krye të Komisionit për Zgjedhjet në PD ka treguar detajet më të fundit të përgatitjeve.

“Është përcaktuar përbërja e 73 komisioneve të votimit. Ka 5 komisione votimi më shumë se numri i degëve për arsye se 5 degë të PD-së për efekt të numrit të madh të anëtarësisë do të kenë nga dy komisione. Kanë nga 73 përfaqësues të propozuar nga kandidatët në garë. Dje komisioni mori vendimin edhe për listat përfundimtare të votimeve.

Regjistri elektronik përmban 103 mijë e 200 anëtarë. Sot listat kanë në total 103 mijë e 900 autorë. Janë shtuar 1500 anëtarë në listat shtesë nga persona që janë paraqitur me karta anëtarësie por që nuk i kishin përditësuar. Janë shtuar 112 anëtarë në 5 degë të PD-së. Janë hequr nga regjistri elektronik 607 anëtarë që kanë kaluar nga subjekte të tjera politike ilegalisht”, deklaroi Gjana.

Ai theksoi se për të gjitha këto të dhëna ka dokumente zyrtare që gjenden në arkivin e PD-së.

“Në listën përfundimtare të votimit janë të përfshirë dhe 3 kategori anëtarësh. Janë anëtarë të degëve të PD-së në Selanik, Romë, Londër etj. Janë regjistruar nga 2014 online si të tillë dhe disa mijëra anëtarë të larguar në emigracion 3 vitet e fundit. Janë rreth 23 mijë anëtarë. Do të mbeten në listat e PD-së pavarësisht mundësive për të qenë pjesë e proceseve në parti. Sot do të dërgohen zyrtarisht listat e komisioneve të votimit dhe vendet e votimit, si dhe listat përfundimtare të votuesve”, deklaroi Gjana.

Ndërkohë që sipas Gjanës rivali i Bashës, Eduard Selami mund të shohë listat në të gjitha degët e PD-së.

Por a është e përgatitur selia blu nëse Selami tërhiqet nga gara? Gjana shprehet se kjo është njësoj sikur të merresh me balenën blu dhe ai nuk e ka informacionin nëse Selami do të tërhiqet.

Pse nuk bëhet publike lista?

Është publike në të gjitha degët e PD-së për zotin Selami dhe për këdo tjetër. Ato janë të dhëna për përdorim të brendshëm, janë të dhëna personale të cilat në bazë të ligjeve që ka ky vend nuk mund të bëhen publike. Asnjë parti në Europë nuk ka që ta ketë listën e anëtarësisë në sitin e partisë.

Ku do bëhet numërimi i votave?

Numërimi do të kryhet i përnqëndruar. Në përfundim të procesit të votimit do të ngrihen 7 grupe numërim që do funksionojnë në PD dhe me të mbërritur kutia e fundit do nisë menjëherë procesi i numërimit. Do të jetë transparent dhe publik.

Nëse tërhiqet Selami nga gara si do procedohet?

Nuk jam këtu për tu dhënë përgjigje atyre që merren me Balenën Blu, qofshi edhe ju njëri prej tyre. Unë skam ndonjë informacion që do tërhiqet Selami.