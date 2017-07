Bashkepunimi PD-LSI, ja reagimi i deputetit te listes Basha…

Deputeti Gjirokastrës për PD-në, Tritan Shehu ka deklaruar se e djathta është e hapur për bashkëpunim me opozitën, forcë e cila doli në opozitë pas zgjedhjeve të 25 qershorit.

“Ne do të bashkëpunojmë me të gjithë ata që bëjnë opozitë. Por PD do të mbetet forca kryesore e opozitës” u shpreh Shehu.

Gjatë një interviste për Report, Shehu foli edhe rreth procesit të zgjedhjeve brenda partisë, për të cilin demokratët janë ‘përçarë’ duke firmosur edhe peticione kundër asaj që po bën Luzlim Basha. “Nuk shprehem për asnjërin nga kandidatët. Në tërësi procedurat kanë qenë korrekte në mënyrë që ballafaqimi të jetë korrekt. Besoj se pas datës 22 pas zgjedhjes së kreut të PD unë mendoj që gjërat do të shkojnë drejt qetësimit përmirësimit dhe do të dominojë logjika, gjuha e përbashkët” u shpreh ish ministri i jashtëm.

Sa i përket ministrave teknikë dhe shkarkimit të tyre, Shehaj konfirmon se është një marrëveshje që duhet respektuar.

“Ka një marrëveshje që u bë dhe ajo mbyllet me përfundimin e procesit zgjedhor cka nuk ka përfunduar ende. Ishte një marrëveshje. Ne respektojmë marrëveshjen me shtetin pavarësisht kush e komandon. Edhe nëse do të isha ministër teknik do kisha respektuar atë cka do ishte vendosur nga Partia nuk janë vendime individuale” shton Shehu.

Sipas tij marrëveshja Rama –Basha do të vijojë pasi ishte një marrëveshje e cila pati shumë anë pozitive.

“Ajo marrëveshje ka elementë pozitiv që ka lidhje me votimin elektronik, përmirësimin e rolit të qytetarëve në zgjedhjen e deputetëve, elementë që lidhen me luftën kundër drogës uroj që kjo qeveri të ecë në këtë rrugë. Ne jemi gati për votim elektronik, ne ishim të parët që ngritëm zërin për dekriminalizimin. Jemi gati të bashkëpunojmë, por i takon qeverisë të marrë masa të luftojë ne bëjmë opozitën jemi afër qytetarëve”.

Shehi foli edhe për çadrën që PD ngritur për tre muaj në Bulevard duke thënë se ishte çadra e cila bëri që në vend të flitet hapur për problemet me të cilat përballet vendi.

“Çadra nuk i shtoi problemet çadra vuri gushin te problemet. Çadra nuk dëmtoi strukturat por përmirësoi. Në atë kohë PD ishte në terr informativ. Dje dëgjova kryeministrin që fliste për drogën më parë nuk fliste. Çështjen e drogës e ngriti çadra. Çadra bëri që të pranohej e vërteta e hidhur e Shqipërisë .

Duke komentuar sasinë e drogës që u kap pak ditë më parë deputeti u shpreh se janë pushtetarët ata të lidhur me krimin dhe jo fshatarët.

“Është pozitive që u kapën kaq ton drogë por janë një mijë herë më shumë të fshehura. Droga ishte fshehur nga fshatarë të varfër, por droga e vërtet mbrohet nga kriminelët. Edhe këtë herë e paguan fshatarët hallexhinj. Në Tepelenë e pashë që fshatarët ishin në terror. Kjo është shumë herë më keq se droga. Kriminelët e vërtetë janë ata pushtetarë që bashkëpunojë me kriminelët i kanë mbushur xhepat plot” u shpreh Shehu.

I pyetur për Samitin e Triestes ku mori pjesë edhe Shqipëria dhe ku u nënshkrua krijimi i një tregu të përbashkët në Ballkan, Shehi cilësoi se Samiti ishte një hap mbrapa për Shqipërinë.

“Ishte një shans i humbur për Shqipërinë, është një hap mbrapa për vendin. Shqipëria doli nga lista e vendeve prioritare për tu bërë pjese e BE është një lajm tragjik për Shqipërinë për shkak të problemeve me drogën por edhe të politikës së jashtme, Shqipëria nuk mori projekt kjo tregon kapacitete të dobëta të një keqqeverisje të dobët. Samiti dha mesazhe negative për vendin dhe fajin e ka kjo qeverisje e cila e bëri vendin hambar të drogës. Numri i azilantëve shqiptarë është më i madh se i sirianëve. Prandaj vendi doli nga axhenda e BE. Shqipëria nuk ka zhvillim infrastrukturor, korrupsioni është 10 fishuar’ shton Shehaj.

Sa i përket marrëdhënieve që kryeministri Rama ka krijuar me Greqinë dhe Turqinë Shehu shprehet se Rama ka një keqvendosje në boshtin e politikës së jashtme.

“Rama ka keqvendsoje në boshtin e politikës së jashtme. Zotësi është të zgjidhen problemet me fqinjët por ai krijoi probleme artificiale me Greqinë. Politika e jashtme nuk bëhet me barsolete dhe me atlete duhet të jetë e elaburuar. Turqia është një aleat shumë i mirë, vend i rëndësishëm për Ballkanin kemi marrëdhënie të mirë me të por kjo nuk do të thotë të prishësh marrëdhëniet me Greqinë, ne kemi patur marrëdhënie të mirë me të dyja shtet kemi tejkaluar edhe problemet”, tha Shehu.