Patozi thumbon Gjanen me nje sms…

Deputeti i PD-së, Astrit Patozi, i cili dje nga Korça lançoi emrin e “Lëvizjes për ringritjen e PD-së”, ka reaguar sot në lidhje me të dhënat e publikuara nga kryetari i Komisionit të Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale, Jemin Gjana, i cili foli për një proces të rregullt brenda së djathtës për zgjedhjet e 22 korrikut.

Patozi, i cili është ndeshur në takimet me demokratët e zhgënjyer me shqetësime të ndryshme i është përgjigjur Gjanës sot me nota ironie, ku i kujton një shprehje të një miku që tashmë PD-së i duhet një kandidat që të fitojë garën me partitë e tjera pasi atë brenda saj e ka gjetur.

Reagimi

PSE NUK E TREGOJ AUTORIN E BATUTËS

Një miku im i paangazhuar në politikë më shkruante dje në whatsApp: “Partia Demokratike e ka gjetur njeriun që e fiton gjithmonë garën brenda partisë. Tani i duhet të gjejë edhe një tjetër që të fitojë garën me partitë e tjera.”

Emrin e autorit nuk po e them sot për dy arsye. E para, se nuk e kam marrë lejen e tij dhe nuk e di nëse kjo do t’i pëlqejë. Por më kryesorja, se kam frikë që kjo mund të ndikojë për të prishur paanësinë deri tani perfekte të Komisionit të Jemin Gjanës.