Detaje që duhet t’i dini për PD-në, kush janë 607 demokratët që tradhtuan partinë?

Pesë ditë para mbajtjes së procesit zgjedhor brenda partisë për zgjedhjen e ri të kryetarit të saj mes Lulzim Bashës dhe Eduard Selamit, deputeti Jemin Gjana zbardhi disa detaje që duhet t’i dinë të gjithë demokratët në partinë ku ata aderojnë.

Bëhet fjalë për shifra anëtarësie, largime nga partia apo shtime në litstat e rifreskuara për 22 korrikun.

Gjana, i cili është njëherësh edhe kryetar i Komisionit të Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale zbuloi një shifër, 607, që përkon me anëtarët e larguar nga PD dhe anëtarësimin e tyre në parti të tjera politike. “Janë hequr nga regjistri elektronik 607 anëtarë, që kanë dërguar zyrtarisht 14 degë të Partisë Demokratike për arsye të kalimit të tyre legalisht në Parti të tjera”, tha gjana.

Ndër të tjera ajo bëri me dije se do të jenë 73 komisione ato që do të numërojnë votat e 103.952 anëtarëve të PD-së në zgjedhjet e 22 korrikut.

Detajet

-Janë shtuar 1,557 anëtarë në listat shtesë, nga persona që janë paraqitur pranë degëve të PDSH-së me karta anëtarësie ndër vite por që nuk ishin përditësuar në regjistrin elektronik, në përputhje me pikën 8/b të Udhëzimit Nr.1, datë 04.07.2017.

-Janë shtuar 112 anëtarë në 5 degë të Partisë Demokratike, që kishin formular dhe dokument anëtarësie të para datës 28.06.2017 por që rezultonin të pa hedhur në sistem.

– Janë hequr nga rregjistri elektronik 607 anëtarë, që kanë dërguar zyrtarisht 14 degë të Partisë Demokratike për arsye të kalimit të tyre legalisht në Parti të tjera.

– Si dhe 310 anëtar që në 4 vitet e fundit rezultojnë së nuk jetojnë më.