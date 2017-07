Radas: Të gjithë presin që të kualifikohemi, mendoj se mbyllet në barazim 0-0

Mbrojtësi kroat i Skënderbeut, Marko Radas, ka besim të plotë se korçarët do të kualifikohen ndaj Kairatit dhe parashikon që ndeshja e kthimit do të mbyllet me rezultatin 0-0. Në një intervistë të dhënë për “Supersport”, ai kërkon përqëndrim dhe kujdës të madh nga skuadra sepse kundërshtarët janë futbollistë shumë cilësorë.

“Rezultati i ndeshjes së parë ishte shumë i mirë dhe kemi shumë besim. Ndeshja e dytë është më e vështirë pasi të gjithë presin të kalojmë. Duhet të luajmë me kujdes dhe besoj se do kalojmë.”

Faktorët që favorizojnë Skënderbeun

“Ashtu siç e kishim ne problem me orën, tani e ka Kairati. Është fusha dhe tifozeria jonë dhe besoj që do na ndihmojnë. Duhet një taktikë e mirë dhe të jemi agresiv. Kemi nevojë për shumë gjëra.”

Kundërshtarët që duhen pasur kujdes

“Do bëjmë kujdes me Arshavinin, por nuk do jemi vetëm ne qendërmbrojtësit të kujdesshëm, por gjithë ekipi. Ata kanë 11 lojtarë dhe nuk është vetëm Arshavin cilësor. Nuk jemi vetëm ne mbrojtësit që do të kujdesemi por kemi edhe Osmanin me Lilajn para mbrojtjes.”

Parashikimi për rezultatin

“Mendoj që do të mbyllet në barazim 0-0.”