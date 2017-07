Digjet vendi, “dorëzohet” ministri Demiraj, kërkon ndihmë nga Greqia dhe NATO

Ministri i Brendshëm dhe kreu i Emergjencave Civile ndodhen në Shkodër, ku në një deklaratë të përbashkët kanë folur lidhur situatën e zjarreve të regjistruara në këtë qark.

I ndodhur në fshatin Rragam në Gur të Zi ai e ka cilësuar si të jashtëzakonshme situatën e krijuar në vend dhe ka shtuar se do të kërkohet ndihmë nga shteti fqinj Greqia por edhe nga NATO.

“Një situatë e jashtëzakonshme nga zjarret. Jemi të vendosur qe Policia e Shtetit te ndjeke me precedence zjarrvënësit. Shumica janë te qëllimshme. Jemi ne sezon turistik dhe kjo nuk i shërben turizmit. Kemi kërkuar ndihme nga Greqia dhe NATO. “Viva Copyer” është kompania e cila po na ndihmon me helikoptere ne bashkëpunim me strukturat tona”, tha Demiraj.

Ndërsa nga ana e tij Shemsi Premçi është shprehur se “situata është nën kontroll edhe pse kemi patur shumë zjarre. Zjarri me i fuqishëm ka zgjatur 2 ore sepse janë fikur nga helikopterët. S’kemi viktima dhe kjo është pozitive. Strukturat e policisë dhe Prokurorisë duhet të marrin masa për të gjetur autorët. Shumica e zjarreve janë të qëllimshme sepse në orën 00:00 s’mund të ketë zjarr të rastësishëm, por janë të qëllimshëm. Edhe banorët duhet të jenë në gatishmërinë e duhur dhe të dalin për te ndihmuar në neutralizimin e zjarreve”.