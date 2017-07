Besnik Mustafaj: Nuk kam turp të shkoj në kazino, kam vese, por nuk jam i rob i tyre

Faqja “Lolita” në Facebook, ka postuar pak ditë më parë një foto të Astrit Patozit në kazino, që në fakt ia kanë nxjerrë edhe më parë disa media të tjera për të sulmuar Patozin.

Besnik Mustafaj ka reaguar sot për këtë foto.

Reagimi i Besnik Besnik Mustafajit:

E dashur Lolita, per hir te simpatise qe kam per ty, po ta sqaroj se burri, te cilit i ke vene emrin tim, nuk jam une.

Une kam shkuar ne kazino me shume se nje here. Por kurre me Astrit Patozin. Nuk kam patur rast. Madje as nuk e di nese atij i pelqen ky argetim.

Kam qene me te tjere miq politikane, madje edhe te niveleve te larta, shqiptare dhe te huaj, si dhe me shkrimtare dhe artiste po ashtu shqiptare dhe te huaj.

Pra, me siguri qe do te shkoj perseri kur te kem rast.

Nje nga shkrimtaret dhe filozofet e mi me te dashur, Albert Camus, fitues i çmimit Nobel, thote per veten e tij se ka shume vese, por nuk eshte rob i asnjerit. Une jam i tille.

Por nuk kam bere kurre ne jeten time diçka per t’u ndjere me pas i turperuar.

Ky sqarim ka vlere per ty, e dashur Lolita, qe je manipuluar kesaj here, por u drejtohet edhe te gjithe dashamireve dhe dashakeqinjve te mi.

Secili prej tyre le ta lexoje sipas menyres se vet.