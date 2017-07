“Skema e blerjes së votave në Tiranë, s’do votonin 15 familje në çdo qendër votimi, 200 mijë lekë për familjar”

Kryetari i ngrirë i Partisë Demokratike Lulzim Basha, nga Shkodra, është shprehur se me 25 qershor është blerë masivisht vota e shqiptarëve. Sipas tij ka pasur një plan se si funksiononte e gjithë kjo situatë, ku vetëm në Tiranë 5 deri 15 familje opozitare për qendër votimi, janë paguar për të votuar.

“Në Tiranë, vetëm për të mos dalë në votime, plani ka qenë 5 deri 15 familje opozitare për qendër votimi, pagesa 200 mijë lekë për familjar, jo për votues. E kjo është shtrirë anembanë vendit në përmasa dhe forma të ndryshme, por me një synim; me para, me dhunë, me terror, për të tjetërsuar vullnetin e qytetarëve. Ndaj njësoj si në ’91, këto zgjedhje nuk reflektojnë vullnetin e lirë të qytetarëve shqiptarë” tha Basha.

Pra, Basha ka theksuar se eshte deformuar vullneti i qytetarëve me 25 qershor nga paratë e bandave të drogës dhe makineria shtetërore. Sipas tij, PD është sot e vetmja bartëse e vlerave dhe e moralit e nuk do të bëjë kurrë pakt me krimin.