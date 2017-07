Qytetarja zbardhi skandalin e ministres së Ramës: Mi lidhi dritat për fushatë, tani …

​Gjatë dëgjesave me banorët e Beratit, kryeministri Edi Rama u ndesh me një dëshmi që në fakt zbuloi një skandal se çfarë bëjnë ministrat e qeverisë së tij thjesht për të marrë ca vota më shumë.

Një banore e lagjes ‘Çlirim’ në Berat, pasi i ka shprehur Ramës problemin me hipotekën për banesën, i ka kërkuar zgjidhje edhe për energjinë elektrike që ia kanë prerë, edhe pse sipas saj, gjatë fushatës, Ermonela Felaj kishte ndërhyrë që t’ia lidhnin.

“Për çfarë pengohemi të marrim të drejtën e hipotekës? Jemi të papunë. Fëmijët i kam pa punë. Kam 6 muaj që s’kam asnjë pagesë, dyqan s’hap dot se s’kam hipotekë.

Kam dhe 4 muaj që s’kam paguar energjinë se para 2-3 muajsh kam njoftuar Ermonelën që mi ka lidhur me rastin që bëheshin fushatat, ndërsa të premten mi kanë ndërprerë. Merrni masa”, tha ajo.