Mungoi ne takimin e Korces/Besnik Mustafaj: Ja pse nuk mora pjese…

Një nga mbështetësit e lëvizjes së ndërmarrë brenda PD-së nga Astrit Patozi, Besnik Mustafaj ka reaguar në lidhje me mungesën e tij sot në Korçë.

Kanë qenë pikërisht arsyet shëndetësore ato që e kanë penguar të ishte i pranishëm në takimin me strukturat e djathta.

‘Te dashur miq demokrate te Korçës ! Nje arsye e papritur shëndetësore me pengoi te jem sot me ju. Por Astrit Patozi me thote se bashkebisedimi shkoi shume mire e se jeni te shumte ju qe keni te njejtin shqetesim si ne per te ardhmen e Partise Demokratike. Kjo ma shton keqardhjen pse nuk munda te jem sot me ju” shkruan Mustafaj.