“Lëvizja për …”, shpaloset nisma e Astrit Patozit, surprizë 3 deputetët që po e mbështesin

“Lëvizja për ringritjen e PD”.

Ishte kjo nisma që prezantoi sot Astrit Patozi përpara demokratëve të zhgënjyer në Korçë, ku surprizë ishte edhe fakti që iu bashkuan tre deputetët, të cilët nuk u vendosën në listët e partisë në zgjedhjet e 25 qershorit për një mandat tjetër në Parlament.

Patozi, sot në krah kishte Ridvan Boden, Eleina Qiricin dhe Gjergji Papën, të parët deputetët që dalin edhe këta hapur kundër vendimeve të Lulzim Bashës.

“Nëse nisma jonë do kishte një emër, do i vendosnim ‘Lëvizja për Ringritjen e Partisë Demokratike’ dhe këtë po e them për herë të parë në Korçë. Ne jemi të gjithë bashkë dhe kjo është PD që nuk pranon mosmbajtejen e përgjegjësisë dhe mospasjen e një gare të drejtë. Ne jemi etiketuar si kundërshtarët e Lulzim Bashës, por ne jemi kundërshtarët e PS, pasi Lulzim Basha është njëri prej nesh dhe jemi gati të punojmë edhe me të për ringritjen e PD. PD nuk ka vdekur”- tha ai