E moshuara përlotet dhe i jep një letër Edi Ramës: Kam vetëm një ëndërr…

Në dëgjesat me qytetarët e Beratit, kryeministri Edi Rama është ndeshur me dëshmi të ndryshme për papunësi, për probleme me pronat e shumë të tjera që kanë banorët e këtij qyteti.

Por rrëqethëse ishte një dëshmi e një gruaje 67 vjecare, e cila është përlotur teksa i ka dhënë edhe një letër kryeministrit.

Ajo dëshmoi se prej 26 vitesh kishte votuar për të djathtën, por tashmë i ka dhënë mbështetje qeverisjes së majtë tek e cila shpreson që ti realizohet ëndrra e vetme, shtepi për të bijën.

“26 vjet kam qe votuar për të djathtën, jam një jetime që tani afro 13 vitesh kam marrë banesë në pallat dhe qiranë ma paguan bashkia. Por tani kam besim të plotë tek ju. Dua një punë të mirë për vajzën dhe ta shoh njëherë me shtëpi. Po ju jap këtë letër…”, iu drejtua ajo Ramës.