Rama tregon transformimin e Fierit/ “Për fasada je i zoti, populli po vdes për bukë…”

Urimin për nisjen e javës kryeministri Edi Rama e ka bëre duke postuar pamjet e ndryshimit që solli Rilindja Urbane në Fier.

‘MIRËMËNGJES 😀 dhe ju uroj një ditë të mbarë me këtë pjesëz nga transformimet e Rilindjes Urbane në Fier”-shkruan Rama në faqen e tij në Facebook.

Por jane te shumte komentuesit qe nuk impresionohen nga ndryshimi, por numerojne problemet e shumta me te cilat perballen. Shume i kujtojne se ai eshte i zoti per fasada, por populli po vdes per buken e gojes dhe ka urgjenca qe lidhen me ekzistencen pastaj duhet pare nga ngjyrat dhe rregullimet.