Rama vendos rregull për ministrat, zbulon se ku do t’i kalojnë ata pushimet

Kryeministri Edi Rama, me anë të një statusi të publikuar në “Facebook”, ka zbuluar se ku do t’i kalojnë pushimet ministrat e kabinetit të tij.

Sipas tij, është rregull që ministrat ti kalojnë pushimet në Shqipëri, pasi dhe vetë ai pushimet i bën në vendi tonë.

Ky reagim nga ana e Ramës, vjen menjëherë pas një lajmi të publikuar më mediat greke, të cilat bene të ditur se kryeministri i Shqipërisë është me pushime në Parga.

Mediat greke thonë jam me pushime në Greqi😂1.S’jam me pushime 2.Pushimet i bëj vetëm në Shqipëri 3.Ky do jetë rregull edhe për ministrat✌️🇦🇱