Kush është biznesmeni që vdiq në mënyrë misterioze?

Bukurosh Malaj është biznesmeni 45-vjeçar nga qyteti i Vlorës, para se të ndërronte jetë dje, qëndroi 3 ditë në koma.

Ai u aksidentua me makinë ndërkohë që udhëtonte me një vajzë e cila sipas dëshmisë së saj kishte deklaruar se Malaj kishte nxjerrë kokën nga xhami i makinës ndërkohë që ishte në ecje dhe ishte përplasur nga një kamion.

Malaj kishte marrë plagë të rënda në kokë të cilat rezultuan fatale dhe e çuan atë në gjendje kome për tre ditë.

Dëshmia e vajzës ka ngjallur dyshime edhe tek familjarët e të ndjerit të cilët kanë thënë se rrethanat e vdekjes janë të dyshimta dhe se nuk bëhej fjalë për një aksident.

Grabitja

Malaj ka rene pre e nje grabitje pikerisht me date 15 shkurt te vitit 2015, rreth orës 01:15 të mbrëmjes, Malaj u përfshi në përleshje me 3 persona të maskuar me kapuça të cilët i prenë rrugën dhe i drejtuan armët në kokë. Sipaa deshmive te Malajt, njëri prej tyre mbante kallashnikov, ndërsa tjetri pistoletë. Ata mundën t’i grabisnin shumën prej 3.5 mln lekëve të vjetra dhe automjetin tip Mercedes-Benz me targa ‘AA184CE’.