FOTO/Bregu drekon me ambasadoren buzë detit

Një fundjavë mes mikeshave është kjo për Majlinda Bregun dhe ambasadoren e BE-së, të cilat kanë zgjedhur plazhin e Durrësit për të drekuar. Bregu, e cila tashmë nuk do të jetë pjesë e Parlamentit të ri, ka paralajmëruar se nuk do të tërhiqet nga politika. Ajo aktualisht mban postin e kryetares së Këshillit Kombëtar të Integrimit, dhe shpesh herë ka qenë një zë i fortë në kërkesat e saj për përmbushjen e kritereve nga Shqipëria për integrimin e vendit në BE.