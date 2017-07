Zgjedhjet në PD, ja si u pritën Basha e Selami në Elbasan (FOTO)

Në teatrin “Scampa” në Elbasan u zhvillua prezantimi i platformave të kandidatëve të Partisë Demokratike, Lulzim Basha dhe Eduart Selami dje pasdite. Kishte disa ditë që kryetari i PD-së atje, Aurel Bylykbashi kishte shpërndarë njoftimin: “Të nderuar demokrate te Elbasanit! Duke ju falenderuar per punen dhe perpjekjet tuaja ne fushaten qe sapo perfundoi, ju ftoj diten e shtune, me date 15 korrik, ne Teatrin “Skampa”, ne degjesen e platformave te kandidateve per Kryetar te PDSh-se. Ne oren 19.00 z. Lulzim Basha. Ne oren 20.30 z. Eduard Selami.

Ajo që ra në sy në dëgjesën e z. Basha ishte se në sallën e teatrit ishin varur banderola me slloganet “Zoti Basha, Elbasani është gjithmonë me ju”, “FRPD Elbasan gjithmonë me ju” etj.

Ndërsa, kandidati Selami, kur mori fjalën, tha se “kjo është një garë e pabarabartë, se rivali i tij po përdor autoritetin e kryetarit. Basha duhej të dorëhiqej. Kërkova shtyrjen pas 22 korrikut. Koha është e pamjaftueshme. Ftoj demokratët që të ndëshkojnë më 22 korrik. Basha mendon për postin jo për PD-në”, tha ai.