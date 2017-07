Qytetarët i përvishen Edi Ramës në rrjetet sociale/O pasha, merr ndonjë masë për bregdetin…

Pas videos së publikuar sot nga Kryeministri Edi Rama me ‘pamjet fantastike” nga bregdeti i jugut të vendit, shumë qytetarë kanë shpërthyer të irrituar kundër tij që të shteti të marrë masa për të mbrojtur jetët e njerëzve që po mbyten, duke i kujtuar tragjedinë e djeshme në Vlorë, mbytjen e tre të rinjve brenda një dite. Rama nuk ka reaguar ndaj këtyre komenteve.

Ja komentet e tyre:

“O Pasha, Po mer ndonje mas per bregdetin se po vdesin njerez per mungesen e rojeve te plazhit, keto 3 muaj nuk te kushton asgje te punesosh 1000 lifeguards ne te gjithe Shqiperin

“Kryeminister nuk kan vlere pamjet fantastike perpara vleres se jetes se njeriut prandaj merrni masat per plazhistat … dje, fatkeqesisht 4 te rinj humben jeten ne Vlore”

“Z.kryeminister mirmengjes,dhe pushim te mbare.tragjedia e djeshme ne vlore dhe durres eshte vertete trshtuese.Kaq e vshtire eshte qe prefektet e qarqeve ne rrethe te bejne nje ligj te brendshem,per mbrojtien e qytetarit nga vdekja ne plazhet e shtetit te okupuar nga i forti i pushtetit ose nga te korruptuarit e shtetit.Ne gjithe bregdetin e vendeve europiane,ka roje bregdetare te paisura me te gjitha mjtet e shpetimit,dhe jane te paguar nga biznesi per qdo pjese plazhi ku ushtrojne aktivitetin. Ne shqiperi nuk egzistojne. Per qfare arsye?Mendoj per nje ligje te munguar nga prefektet e qarqeve,ose te kryebashkiakve.”

“Z kryeministër hidhi një sy atyre pyjeve që po digjen përditë. Kushton më shumë një pemë e djegur sesa një rrogë roje. Jam e sigurt se po të duash ti mundesh të bësh gjithçka.”

“Kryeminister te pakten vetem sot mos te uroje se nuk kane kaluar 24 ore nga tragjedia nuk e di si ju duket juve por per mua dhe shume shqipetare nuk eshte gje e vogel qe te humbasin jeten kater te rinje.”

“Bashki.kucove.ju.ve zjarrin plehrave po nahelmojn.apo.ska.gje.se.te.rilindesh.duhet.te.vdesesh.dhe.jeten.tjeter.e.jetojme.nedhermi.apo.palsk.

“pamje te bukura por ne shqiperi plazhet jane pa organizim.plazhe fai da te!!!”