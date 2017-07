Murrizi: Lëvizja e re anti-Basha vjen vërdallë si p**** nëpër brekë!

​Deputeti Partise Demokratike, Myslim Murrizi, ka folur per here te pare pas debateve te diteve te fundit, pas nje fotoje qe ai ka publikuar me kryetaret e degeve te PD ne mbeshtetje te liderit te ngrire demokrat Lulzim Basha.

Nje interviste per “TemA”, Murrizi tregon disa detaje nga momentet e asaj dreke, por jo vetem. Ai flet dhe per zgjedhjet qe do te zhvillohen me date 22 korrik ne PD, ku ai vete personalisht shpreh mbeshtejen e tij per Lulzim Bashen dhe po ne kete mendim ishte dhe kryetaret e tjere.

Gjithashtu, Murrizi flet dhe per levizjen e re anti-Basha duke e cilesuar ate thjesht si nje fllucke sapuni.

Z. Murrizi keni zhvilluar nje dreke me kryetaret e degeve diten e djeshme. Cili ishte qellimi i kesaj mbledhje?

Se pari ju pershendes per intervisten qe gazeta juaj nuk po me sheh si ” kulak”. Se dyti dreka ishte nje dreke mes kolegesh meqenese dy kryetar degesh ishin bere deputet. Pa dyshim qe ne nje dreke me 19 kryetare PD, perveç ndonje dollie per sepebçinjt, e gjithe koha tjeter muhabete politike kishte. Biseduam gjere e gjate edhe per zhvillimet ne PD edhe per proçesin e zgjedhjeve te dates 22 korrik.

Por, per hir te se vertetes shume 3pak zgjati kjo teme se te gjithe koleget ishin unik ne bindjen e tyre se çfare i duhet PD pas dates 22. Sa per lobim nuk ishte nevoja se ishin te gjithe ne nje mendje. Kishin pak merakun e ketij grupit qe vjen verdalle si p… per breke por thane qe nuk po i takojme dot.

Mbas kesaj pati mjaft reagime nga njerez prane PD te cilet e quajten kete dreke si mbeshtetjen qe ju i keni dhene Bashes per ta mbeshtetur ate qe te rizgjidhet serish ne krye te PD?

Nuk di se si e kane quajtur te tjeret por nje gje eshte e qarte qe te mbeshtetesh dike ne fushate une e di qe nuk eshte veper penale. Une qendrimin tim pro Bashes e kam bere publik me kohe, por tek koleget e mi nuk qe nevoja fare te bisedonim per kete pune fare se ata ishim shume me te qarte e te bindur se sa une qe Basha duhet bere kryetar i PD.

Keni ”shperthyer” me pas ne ofendime ndaj te gjithe ketyre duke i quajtur si spiune dhe me fjale edhe me te renda…?!

Ti thuash spiunit spiun nuk eshte ofendim. Eshte njelloj sikur te te therrasin ne emer. Bile sot kemi me ligj nje komision te ” spiuneve” i cili eshte funksional dhe i ftoj publikisht nepermjet gazetes tuaj te gjithe te ” lenduarit” ti drejtohen ketij komisioni per mua me se pari dhe per veten e tyre per te pare te shkuaren e gjithkujt. Sa per fjalorin e perdorur per disa bilbilush qe mendojne se jane te gjithe si ata ju kam kerkuar ndjese miqeve te mij te fb por jo leheseve.

Partia Demokratike ka pesuar nje tjeter humbje te rende ne keto zgjedhje. A mendoni se dhe pas kesaj disfate Lulzim Basha duhet te rizgjidhet ne krye te PD?

Rezultati i ketyre zgjedhjeve duhet gjykuar ashtu siç ishte por jo si fundi i botes. PD ne keto zgjedhje nuk ka patur perballe subjekte politike por shtetin bandat dhe drogen. Ka patur parti qe ne Lushnje kane rrahur njeri tjetrin per te dhene para, jo per te mare. Lulzim Basha duhet te jete kryetar i PD por me mendje te qarte e te ndare e i prere ne ate qe demokratet kerkojne nga ai. Nuk mundet te drejtosh PD me njerez te pakices se shkelen rregullat e demokracise. Nuk mund te besh njerez anonim as ne kryesi as ne departamente as keshilltare se pastaj mendojne qe jane me gjithmend te rendesishem. Sejcilit duhet ti japesh hakun dhe vendin qe meriton. Pas dates 22 pres ta gjykoj z Basha ne drejtimin e PD.

Nderkohe, nje tjeter levizje e re ne PD ka nisur e cila kryesohet nga figura te njohura te PD. Si e shihni kete levizje?

Sa per levizjen qe ju citoni eshte nje fllucke sapuni i nje grupi qe kane kujtuar se jane te perjeteshem ne karrige dhe mendojne qe PD eshte e mire kur jane keta ne kolltuk dhe eshte e keqe kur nuk jane keta. Ka edhe disa anonime qe shyqyr qe ndodhi kjo e jua pame surratin. Ky eshte nje nga gabimet e Bashes gjate 2013-2017.

Dhe ne fund si mund te ringrihet PD-ja per te bere tu rikthyer ne pushtet?

PD e ringrene demokratet e vertete ata qe e kane mbajtur gjalle prej 27 vitesh e jo spurdhjaket politik qe e rrezuan me menyren se si e trajtuan pushtetin e demokrateve gjate 8 viteve ne pushtet dhe gjate ketyre 4 viteve qe kaluan ne kuvend duke ndejur bute dhe fshehur ne preherin e qeverise