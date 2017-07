Policia ka vënë në pranga dy të rinj nga Vlora të lidhur me kapjen e një sasie prej 1.3 ton drogë që u sekuestrua në Kavajë dy ditë më parë.

Me urdhër të Prokurorisë së Krimeve të Rënda, polica ka ndaluar pronarin e fuoristradës ku u gjetën 300 kg kanabis A.M 20 vjeç si dhe personin që e kishte në përdorim A.K 23 vjeç.

Gjatë operacionit policor në Kavajë krahas 300 kg që u kapën në mjetin “Land Rover “, u kap dhe një ton drogë në një mjet furgon.

Ndërkohë janë arrestuar arrestuar tre persona të tjerë, mes tyre dhe Kejvi Hajdari, djali i ish-shefit të krimeve në Gramsh, A.H, i cili aktualisht është inspektor në Peqin.

Dy të arrestuarit e tjerë janë J.S dhe R.H, ndërsa janë shpallur në kërkim dy bashkëpunëtorët me iniciale B.B dhe F.S.