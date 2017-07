“Jemi të unifikuar si 3 musketjerët”… Grupimi Pro-Basha tregon forcën! (Foto)

Dy javët e fundit ajo që kemi dëgjuar më së shumti ka qenë grupimi anti- Basha i cili ka kërkuar dhe vijon edhe sot të kërkojë dorëheqjen e kryetarit aktual dhe ndalimin e zgjedhjeve më 22 korrik.

Por këtë të premte, në “skenë” ka dalë hapur një tjetër grupim, ai që është Pro kryetarit të vetëngrirë Lulzim Basha.

Kryetarët e degëve të PD në Fier, Berat, Kuçovë, Poliçan, Skrapar, Urë Vajgurore, Rroskovec, Mallakaster, Memaliaj, Tepelenë, Gjirokastër, Përmet, Këlcyrë, Sarandë ,Delvinë, Vlorë, Patos dhe Selenicë, kanë drekuar së bashku në Fier.

Takimi mes kryetarëve të PD në jug është njoftuar nga drejtuesi i degës së Lushnjes Myslim Murrizi, i cili ka shkruar në profilin e tij në rrjetin social:

“Ne nuk e dime se kujt grupi apo grupimi, media apo strukture te shtetit duhet ti marim ” leje” per te ndejur me njeri tjetrin??? Edhe nese jemi me BASHEN, a e kemi te ndaluar???”

Por mesazhin më të qartë e ka dhënë kreu i PD-së në Gjirokastër, Roland Bejko, njëri ndër personat dhe ish bashkëpunëtorët e Bashës në kohën kur ai drejtonte ministrinë e Jashtme. Bejko ka shkruar në profilin e tij social forcën e grupimit “pro- Basha” duke thënë se ata janë të unifikuar ashtu si musketjerët e Alexandre Duma.

“Mbaroi me një foto dhe kjo ditë e veçantë në Fier nga takimi miqësor midis të gjithë kryetarëve të PD së Jugut të unifikuar si muskutjerët e Alexandre Dumas nën moton;

“Një për të gjithë e të gjithë për një”.

Mos vajto me ulërima rrëzimin, rëndësi ka mënyra që do gjesh për tu ringritur! Dhe ne e kemi bërë suksesshëm këtë disa herë! Jemi ngritur si fitimtarë pothuaj nga asgjëja.

Do ngrihemi sërish. Ps. Këtë foto mund të mos e komentoja kaq gjatë, por mund ta quaja shkurt dhe me një fjalë thjesht: AKT !”, shkruan Bejko.