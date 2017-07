Ish-deputeti i PD: Ja ku calon gara mes Bashes dhe Selamit

Mark Marku, pedagog dhe ish deputet I Partisë Demokratike ka deklaruar se gara mes Bashës dhe Selamit përveçse është shumë e zbehtë, çalon dukshëm në një element.

Sipas Markut, asnjëri nga dy kandidatët që pretendon të drejtojë opozitën, nuk flet për aksionin politik që pretendon të ndërrmarë në këto 4 vite oponencë ndaj qeverisë “Rama 2”.

I ftuar në News 24, Marku u shpreh se asnjëri nga dy kandidatët nuk jep asnjë alternativë për mënyrën sesi do të rinngrejë në këmbë nga dështimi i madh i 25 qershorit, PD-në, partinë më të madhe të djathtë të vendit.

“Gara në PD më duket sikur po zhvillohet në një fushatë të zbehtë. Secili po jep gjykimin e tij për situatën brenda PD, por të dy kandidatët nuk po na e bëjnë të qartë se çfarë lloj opozite duan t’i japin vendit. Momenti kur bëhen zgjedhjet në parti, është që kandidatët të japin idetë e tyre sesi do ta organizojnë atë. Kandidatët janë pa alternativë për PD. Deri më tani nuk ka një platformë për transformimin e PD-së. Nuk jepet alternativa se si do të ringrihet PD, si do të ruhet ekuilibri për të zgjedhurit dhe ata që nuk janë zgjedhur”, u shpreh Marku.

Marku ka folur në lidhje dhe me mundësinë për një koalicion mes PS dhe PD-së, por sipas tij një bashkëpunim i tillë nuk mund të ndodhë, veçse për çështje madhore të vendit.

“Nuk ka asnjë arsye për koalicion PS-PD. Bashkëpunimi PD-PS ndodh edhe pa koalicion. Nëse bëhet fjalë për integrimin e vendit, normal që do bashkëpunosh. PD nuk ka pse të bashkëpunojë me Ramën nëse ky do të ndëshkojë qytetarët publikisht, me ca mekanizma që nuk janë të nevojshme. Nga ana tjetër PD nuk ka numra që të kushtëzojë Ramën. Përballë Ramës nevojitet një opozitë e fortë”, u shpreh Marku.