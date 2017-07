Selami rrëfen se kë mbështet Berisha në garën për kreun e PD-së

Kandidati për kryetar të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 22 korrikut, Eduard Selami nuk beson se Sali Berisha është vërtet neutral përballë dy kandidatëve për kryetar të Partisë Demokratike.

Në takimin që ka pasur me të pasi shpalli kandidaturën, Selami ia ka thënë se Berisha nuk ka pse të qëndrojë i heshtur, por mund ta shprehë hapur mbështetjen për Lulzim Bashën.

“Unë nuk jam krijesë e Berishës edhe pse kam përfituar prej tij, unë kam qenë pjesë aty ku kam qenë themelues. Raporti im me Berishën do jetë raport bashkëpunimi, jo që ai të komandojë. Ai do jetë një zë, unë s’do marr vendime vetë, por do jetë vendimi i Këshillit Kombëtar. Unë nuk kam biseduar as me Berishën dhe as me Bashën para kandidimit. E kam takuar pasi shpalla kandidaturën z. Berisha dhe ai më kërkoi takim dhe bashkëbiseduam. Nuk i kam kërkuar asgjë z. Berisha, ai më tha do të jem neutral, unë i thashë, ju mund të shpreni preferencën tuaj, mesa e di unë ju keni preferencë z. Basha. Jo, më tha”,- shtoi Selami shtoi Selami emisionin “Të Paekspozuarit” në News 24.

Selami ka treguar se përse nuk është bërë pjesë e grupit anti-Basha.

“E kam menduar në një moment që t’i bashkohesha kolegëve të mi që kërkuan dorëheqjen e Bashës. Por unë e shikoj si një proces hap pas hapi. Unë ndaj shqetësimet me ata kolegë, por jo rrugën. Unë nuk e paragjykoj që do më vidhet vota”, shprehet ai.

Eduard Selami tha se Basha duhet të ishte dorëhequr pas humbjes së thellë në zgjedhjet e 25 qershorit.

“Edhe vetë Basha s’duhet të votonte veten e tij në këtë rast”, tha ai.

Kandidati për kryetar të PD-së ndalet edhe tek komunikimet që ka bërë me anëtarë të tjerë të partisë.

“I kam takuar të gjithë deputet aktual dhe i kam telefonuar, pasi edhe atyre i janë bërë padrejtësi, edhe deputetëve të rinjë, dhe ata që janë zgjedhur sëfundi. Unë kam frikë se ata që sot kritikojnë po të ishin në listë nuk besoj se do ishin sjellë ndryshe sot”, u shpreh Selami.