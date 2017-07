Kritikët e Lulzim Bashës, me në krye Astrit Patozin nisën nga qyteti i Durrësit turin e takimeve me demokratët me qëllim anulimin e 22 korrikut, datës së mbajtjes së zgjedhjeve për kreun e ri të partisë.

Në sallën e Pallatit të Kulturës “Aleksandër Moisiu” kanë qenë të pranishëm një numër i madh simpatizantësh demokratë në mbështetje të lëvizjes që ka nisur grupi anti-Basha.

“Jemi këtu për të shpëtuar PD-në.

Ne duam debat për arsyet e humbjes së zgjedhjeve

Duam fushatë të drejtë nga ku do të zgjidhet kreu i PD-së”, tha Besnik Mustafaj.