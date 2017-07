Rama nxjerr listën me 100 emra: Këta janë zyrtarët dhe gjyqtarët e denoncuar nga qytetarët

Kryeministri Edi Rama ka nxjerrë konkluzimet e denoncimeve që kanë bërë qytetarët në faqen e tij të facebook-ut. Aty ka renditur edhe emrat e 100 punonjësve të administratës mes tyre zyrtarë të lartë si dhe gjyqtarë që janë përmendur nga qytetarët.

Kjo përmbledhje, ashtu si vetë raporti, është bërë nga Skuadra e Shënimeve, pas leximit dhe kategorizimit në dosje të veçanta të të gjithë komenteve Tuaja në postimin me titull: EKSPERIENCA JUAJ NEGATIVE

Statistika të postit për Eksperiencat negative në Administratë:

Në rreth 3 mijë komente, duke përjashtuar kthimet e përgjigjeve mes komentuesve, komentet e përsëritura apo postimet reklamuese, të vlefshme për kategorizim dhe analizë ishin rreth 2068 komente nga të cilat:

310 JO-ADMINISTRATË: Grup komentesh që nuk lidheshin as me administratën qendrore dhe as me atë vendore, por me sistemin e drejtësisë në masen 98% dhe pjesa tjetër me kushtet e punës në sektorin privat. Në akuzat e ngritura për sistemin e drejtësisë mbizotëronte masivisht problemi i tjetërsimit të pronës, zvarritjeve me vite i çështjeve apo dhe mos-ekzekutimi i vendimeve.

702 PERCEPTIME: Grup komentesh që shprehnin një opinion pa iu referuar një përvoje konkrete personale, apo edhe thjesht të dëgjuar. Në këto perceptime 166 janë pozitive për këtë nisme dhe e mbështesin edhe në ato raste kur shprehet skepticizëm nëse kjo hapësirë për denoncime në FB do e zgjidhë situatën. 235 komentues perceptonin që praktikat negative ekzistojnë në përgjithësi në të gjitha nivelet e administratës ndërsa 301 të tjerë e shprehnin perceptimin e tyre duke vënë gishtin tek disa institucione si më të ‘spikaturat’ ku më shpesh përmenden Hipotekat, Aluzini, Shëndetësia, Arsimi, OSHEE, Policia, dhe Punësimi pa meritë në administratën publike.

343 SUGJERIME: Grup komentesh që nuk shprehin asnjë eksperiencë personale negative por ofrojnë mendimin e tyre lidhur me prioritetet e qeverisjes ku mbizotëron mbështetja për një reformë rrënjësore të administratës ku bashkë me rekrutimin e njerëzve të rinj, të aftë e profesionistë duhen të vendosen paralelisht mekanizma të fortë kontrolli dhe masa të rrepta ndëshkuese. Vendin e dytë e mbajnë sugjerimet për të vijuar me reformën e drejtësisë si e vetmja zgjidhje për të luftuar korrupsionin e për ti dhënë fund pandëshkueshmërisë së praktikave të këqia në të gjitha nivelet e qeverisjes. Një numër modest komentuesish, rreth 20, sugjeronin ofrimin e një platforme anonime për të denoncuar me emra e fakte konkrete.

713 EKSPERIENCA: Grup komentesh që sillnin një rast konkret përballjeje negative me administratën qendrore e vendore, në nivel personal dhe në nivel njohjeje të një rasti të tillë nga një i afërm apo i njohuri i tyre.

Nga këto:

*Bashkitë – 111 raste denoncojnë praktika të keqia në nivel vendor ku vendin e parë e zë shërbimi jashtëzakonisht i dobët në sportelet e gjendjes civile, i ndjekur nga lejet abuzive për ndërtime dhe zvarritja e dosjeve për një leje ndërtimi

*Hipotekat – 98 raste të referuara për korrupsion, padrejtësi, abuzim me pronat, lëshimin e vërtetimeve dhe zvarritjet në dyert e ZRPP-ve

*Shendetesia -78 denoncime te korrupsionit te mjekeve, infermiereve, mungeses se medikamenteve dhe neglizhences apo keqtrajtimit ne dyert e spitaleve apo qendrave shendetesore

*Arsimi -58 raste te lidhura me nivelin e përgatitjes së mësuesve; pushime të padrejta nga puna; transferime abuzive dhe punësime pa meritë.

*ALUIZNI -54 raste që denoncojnë vonesa të qëllimshme të lejeve të legalizimeve; bashkëpunim të punonjësve të ALUIZNI-t me ata të ZRPP për tjetërsim pronash dhe trajtimi i aplikuesve në varësi të pagesës.

*Policia – 48 raste të gjobitjeve padrejtësisht, të komunikimit aspak etik me qytetarët dhe të mos-reagimit në kohë për t’iu ardhur në mbrojtje qytetarëve të gjendur në një rrezik të caktuar.

*KEMP – 44 raste denoncojnë abuzimet në miratimin e KEMP dhe peripecitë e mëdha që këta persona në vështirësi duhet të kalojnë për ta përfituar këtë mbështetje. Një numër i lartë komentuesisht tërheqin vëmendjen për procedurat duke e quajtur të tepërt që një person me invaliditet të pakthyeshëm duhet të paraqitet periodikisht para komisionit për të vijuar me përfitimin e KEMP.

*OSHEE – 41 raste të lidhura me mbifaturim, faturim aforfe apo neglizhencë në përkujdesin ndaj klientit.

181 rastet e tjera ndahen mes AKU, Doganave, Drejtorive të bujqësisë, Tatimeve, Postës, Burgjeve, Drejtorive të Transporteve dhe grupimit të akuzave për padrejtësi në punësim apo pushim nga puna.

Në të gjitha komentet e referuara në postim u numëruan 100 emra/poste konkrete zyrtarësh të përmendur si përgjegjës për ushtrimin e këtyre praktikave negative nga të cilat 70 i përkasin qeverisjes vendore e qendrore, ndërsa 30 sistemit të drejtësisë.

2. Toni, Shef sketori ALUIZNI

3. Flamur Gjuzi ALUIZNI Durres

4. Drejtori ALUIZNI Elbasan

5. Fatmir Ejupi Bashkia Durres

6. Kasem Canaj Bashkia Vlore

7. Fatmir Llanaj Bashkia Vlore

8. Xhevit Dermyshi DAR Gramsh

9. Ramadan Bici DAR Gramsh

10. Shyqyri Pole DAR Gramsh

11. Drejtori DAR Korce

12. Drejtoresha Metani DAR Tirana

13. Sokol Alia Dogana Durres

14. Ylber Karanxha Dogana Durres

15. Artan Sulejmani Dogana Durres

16. Lulezime Dogana Kakavije

17. E.H Dogana Koliposta Kinostudio

18. Andi Xhafa Dogana Tirane

19. Nue Marash Drejtor Bujqesie Kurbin

20. Ilirjan Muho Drejtor ZRPP

21. Lionel Elezaj Drejtoria Bujqesise Berat

22. Fatjon Fana Drejtoria e Burgjeve

23. Gaz Tahiri Drejtoria Pergjithshme Detare

24. Lindita Tako Drejtoria Verifikimi i Titujve te Pronesise Tirane

25. Perin Vogli DSHP Lushnje

26. Drita Lala DSHP Mat

27. Avni Sulaj Gjimnazi Tepelene

28. Ani Dermishi Hipoteka Durres

29. Sonila Stojko Hipoteka Elbasan

30. Rezart Elmazi Hipoteka Vlore

31. Artur Cela Inspektoriati Ndertimor Durres

32. Neritan Gjodeshi ish drejtor UKT

33. Arsen Sinamataj Ish shef i Policise Rrugore

34. Ilir Bajlozi ish-drejtor ISSH Korce

35. Astrit Hado ISSH

36. Resul Llogo Kelcyre

37. Mimoza Lezha KEMP komisioni Lezhe

38. Artan Doda KEMP komisioni Lezhe

39. Alfred Mullaraj Keshilli qarkut Durres

40. Marilda Hysa Komisariati nr 6 Tirane

41. Jonajda Doci Konvikti i Vajzave Elbasan

42. Kryeprokurori Korce

43. Drejtoresha e Shkolles Pojan Korce

44. Brunilda Gjordeni Lushnje

45. Vojo Bregu Ministria e Bujqesise

46. Josif Dena Mjek Berat

47. Roel Zoga Mjek Fier

48. Iliriana Agolli Mjeke Paskuqan

49. Mentor Petrela Neurokirurgjia

50. Drejtori Policia Bashkiake Tirane

51. Zv/Drejtori Policia Bashkiake Tirane

52. Mimoza Ibrahimi Policia e Shtetit

53. Drejtori siguracioneve Porti I Vlores

54. Flora Hoxha QSH njesia 7

55. Ardit Lame QSUT

56. Drejtori shkolles Shkolla “Halit Berzeshta” Perrenjas

57. Vjollca Jahaj Shkolla speciale “3 Dhjetori” Shkoder

58. Fabiola Haxhiaj Spitali Memaliaj

59. Ediola Braha Spitali Tepelene

60. Erjon Neurolog Spitali Vlore

61. Bruna Mersini Spitali Vlore

62. Marsid Hoxha Tatimet Gjirokaster

63. Leke Prela UK Koplik

64. Drejtori Juridik UKT

65. Drejtori I shitjeve UKT

66. Edlira Caca Urgjenca Memaliaj

67. Drejtoresha e Shkolles “Muco Delo” Vlore

68. Ermioni Cekani ZA Kamez

69. Astrit Dervishi ZVRPP Lushnje

70. Jaho Brahimin Zyra e Sigurimeve Shoqerore Gjirokaster

1. Altin Avdiu Gjykates

2. Tereza Lani Gjykates

3. Migena Laska Gjykates

4. Majlinda Demollari Avokate

5. Ardian Dauti Avokate

6. Artur Sulçe Ekspert ne Gjykate

7. Agim Bendo Gjykata e Apelit Tirane

8. Shkelqim Miri Gjykata e Apelit Tirane

9. Fatos Qato Gjykata e Apelit Tirane

10. Arben Vrioni Gjykata Elbasan

11. Gentiana Muco Gjykates

12. Rilinda Selimi Gjykates

13. Gilda Hoxha Gjykatese Bulqize

14. Majlinda Andrea Gjyqtare

15. Esmerilda Habil Gjyqtare Vlore

16. Napolon Vasha Noter

17. Luljeta Cenaj Notere

18. Shkelqim Gjoka Policia Gjyqesore Bulqize

19. Dritan Marku Prokuror

20. Arjan Ndoi Prokuror

21. Sokol Malaj Prokuror

22. Hysni Vata Prokuror Bulqize

23. Hektor Hushi Prokuror Elbasan

24. Tomorr Kullolli Prokuror Elbasan

25. Arjan Mucaj Prokuror Gjirokaster

26. Julian Zonja Prokuror Tirane

27. Aleks Hajdari Punet e Brendshme

28. Jorsida Dervishi Zyra permbarimore STAR

29. Alketa Tanushi Zyra permbarimore STAR

30. Ardenis Cullhaj Zyra permbarimore STAR