Sali Berisha përmes një statusi në facebook thotë se policia është e implikuar në zhdukjen e biznesmenit vlonjat Adrian Jaho dhe ndihmësit të tij, Arseld Maze. Sipas Berishës, ata kanë qenë trafikantë që transportonin me skaf nga Vlora në Itali drogën e vëllait të Fatmir Xhafës. Po kështu Berisha shkruan se të lidhur me këtë ngjarje të rëndë janë drejtori i kufirit Luan Hyseni dhe shefi i Triportit Adi Ceka.

Denoncimi i Sali Berishës

Te reja nga repubilka e Norieges!

Policia e implikuar direkt ne zhdukjen Adriano Jahos dhe Arseld Maze! Ata transportonin drogen e klanit Xhafa.

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital! sb

“Pershendetje Doktor, une qe po te shkruaj jam nje oficer policie ne drejtorinë e Vlorës. Dua te denoncoj ne lidhje me zhdukjen e shtetasit Adriano Jaho dhe ndihmesit të tij Ariseld Maze. Te dy keta persona jan skafista dhe merren me trasport droge (hashash) nga Shqiperia ne Itali, ku nisen gjithmonë nga Vlora nen mbeshtetjen e policise. Adriano Jaho ka hotel “Europen” ne Vlore, njihet me pseudonimin Toshi.

Te dy keta persona Toshi i Europes dhe Ariseld Maze te cilet raportohen te humbur nga dt 3 korrik, ku policia thot qe jan nis nga durresi nuk eshte e vertet. Te dy keta persona pasi kane ngarkuar skafin me 2 ton hashash tek kanali ne Orikum me ndihmen e policise kufitare te Vlores jan nisur per ta cuar ne Itali.

Pasi kan ecur per rreth 45 min ata kan pasur probleme me skafin, ju kane kerkuar ndihe miqe e te tyre qe te kthehen por policia nuk i ka len te kthehen pasi ata e kishin ber punen e tyre ku kan mare 30 mij euro dhe po te ktheheshin do ju hapnin probleme pra eshte vet policia qe i ka vrare me doren e vete keta dy trafikante. Droga ne skaf ka qen e Gonit vllait te ish ministrit Xhafaj dhe nje personi tjeter Gjergji.

Goni dhe Gjergji kane miqte e tyre ne policine kufitare te Vlores te cilet sigurojne nisjen e skafeve. Ata jane drejtori i kufirit Luan Hyseni dhe shefi i Triportit Adi Ceka. Adi Ceka ka lidhje te shumta me trafikantet ku pa ndihmen e tij nuk leviz dot asgje. Te dy si Adi dhe Luani jane miqe te ngushte te Rebani Jaupit dhe Sokol Bizhges dhe me pelqimin dhe miratimin e Gonit te Xhafes jane aty.

Po keshtu keta dy, Adi dhe Luani me dt. 19 maj 2017 kane nisur Toshin e Europes me nje gomone me 2.2 ton hashash e cila u gjet e braktisur ne brigjet italiane, dhe kjo ngarkese ka qen e Gonit te Xhafes dhe Gjergjit.

Te lutem ruaj anonimitetin Doktor se keta nuk tallen te heqin qafe.