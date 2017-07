“Kam parë numërues që ndanin votat e pavlefshme”, Idrizi zbulon skandalin në zgjedhje

Akuza të rënda kanë ardhur sot nga kreu i PDIU-së, Shpëtim Idrizi, i cili i pranishëm në KQZ, ku po diskutohet fati i një mandati deputeti në qarkun e Tiranës tha se numëruesit e votave kanë bërë skandale nga më të ndryshmet me votat e pavlefshme.

“Ne duhet te ndalojmë gjate te ky fenomen. Ne qofte se hapen kutitë e Tiranës dhe gjendet qofte edhe një kuti qe përputhet me procesverbalin. Ka raste qe votat e pavlefshme ndahen mes subjekteve. Ne kërkuar qe te shihnim votat e munguara te PDIU. Por kemi mbajtur shënim edhe votat e partive te tjera. Ne 90 per qind te qendrave te votimit qe ne kontestojmë PDIU vetëm ne 10% te tyre ka pasur numërues. Ne te gjitha qendrat e votimit qe konteston PS, vetëm ne 2 raste PDIU ka pasur numërues. i bie qe nga njëra ane na kane vjedhur votat, nga ana tjetër, edhe aty ku nuk kemi pasur numërues na kane dhënë vota”, tha Idrizi.

Por kreu i KQZ-së, Klement Zguri u përgjigj duke thënë se “Është tronditëse që 18 përfaqësues që përfaqësojnë interesa të ndryshme politike, të jenë kaq indiferent që pranojnë këto lloj shkeljesh”.