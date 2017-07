“PS dhe LSI do bëhen bashkë nga 14-21 korrik”

Forumet rinore të dy forcave politike, ish-aleate, tashmë kundërshtare, do të mblidhen bashkë në Jalë, në një sërë aktivitetesh nga 14 deri më 21 korrik, nën organizimin e Internacionales së të Rinjve Socialiste (IUSY).

Ndryshe nga kampingu informues ku ndërthuret argëtimi dhe informimi politik, që Lëvizja Rinore për Intregrim ka realizuar ndër vite e vetme, këtë radhë do të jetë një bashkëpunim me FRESSH, nën organizimin e IUSY. Në Jalë pritet të mbërrijnë edhe rreth 400 të rinj nga e gjithë bota.

Këtë, e bëri të ditur në deklaratën që pati pas mbledhjes së kryesisë së Lëvizjes Socialiste për Integrim, zv.kryetari i kësaj force politike Luan Rama, edhe pse ai nuk e përmendi FRESSH-in në këtë organizim.

“Duke e pasur si prioritet të parë zhvillimin në ditët e ardhshme të kampingut të Jalës, të kësaj veprimtarie tashmë të kthyer në një institucion të formimit politik dhe të krijimi të shkollës së debatit dhe ballafaqimi të alternativave midis të rinjve çka është në fakt dhe një prej vlerave më thelbësore të LSI-së. Në fund të kësaj jave për herë të parë në Shqipëri, në Jalë konkretisht, do të zhvillohet një kamping i organizuar nga IUSY, Internacionalja e të Rinjve Socialist, me Lëvizjen Rinore për Integrim çka është një ridimensionim tjetër i rolit dhe i veprimtarisë shumë efikase dhe si një protagoniste me rekorde shumë pozitive në përbërje të organizimeve ndërkombëtare të rinisë, nga ana e Lëvizjes Rinore për Integrim”, u shpreh gjatë ditës së sotme Luan Rama.

Megjithatë, sipas të Rinjve të forumit të Partisë Socialiste, ka një marrëveshjes të përbashkët që FRESSH dhe LRI kanë nënshkruar me Internacionalen e të Rinjve Socialistë. I pranishëm në këtë kamping do të jenë edhe presidenti i Internacionales Socialiste të të Rinjve (IUSY), Howard Lee si dhe Sekretari i Pergjithshëm, Alessandro Pirisi.

“Gjejmë rastin të falenderojmë të rinjtë e LRI-së për përkushtimin dhe bashkëpunimin e deritanishëm në mbarëvajtjen e këtij festivali me rëndësi për Shqipërinë dhe të rinjtë shqiptarë. Të rinjtë e FRESSH dhe LRI-së janë bashkë në këtë aktivitet për të treguar vlerat më të mira të shqiptarëve, ndaj edhe një herë i lutemi kryesisë së LSI-së të distancohet nga këto mënyra të politikë bërjes dhe t’i lejojë të rinjtë të jenë pjesë dhe model i një të ardhmeje më të mirë për Shqipërinë dhe shqiptarët”, thuhet në një deklaratë të FRESSH.