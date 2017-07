Ja levizja e rradhes e deputetit Astrit Patozi…

Deputeti aktual i Partisë Demokratikë Astrit Patozi, të cilit nuk iu pranua kandidatura për tu bërë pjesë e garës për kreun e PD-së, mësohet se do të nisë një tur takimesh me qytetarët.

‘Panorama”, mëson se ai i fillim do të ndalet në Durrës, ku pritet të organizojë një bashkëbisedim me qytetarë dhe militantë të PD-së, për të biseduar lidhur me situatën në të cilën gjendet kjo forcë politike.

Bëhet e ditur se nesër në orën 19:00 ai do të organizojë një bashkëbisedim me simpatizantë dhe anëtarë të Partisë Demokratike për të ndarë me ta shqetësimet.

Por, kjo nuk është lëvizja e vetme pasi një pjesë e anëtarëve të kryesisë së Partisë Demokratike i njohur si grupi “anti-Basha kanë nisur mbledhjen e firmave për thirrjen e Këshillit Kombëtar”.

Ndersa anëtarësia e degës së PD-së në Vlorë, ka nisur sot një peticion dhe kërkoma mbledhjen e Këshillit Kombëtar të kësaj force politike.

Mësohet se në këtë qytet janë mbledhur 140 firma, një ditë përpara mbërritjes së kryedemokratit Basha, ku do të flasë para demokrateve për platformën e tij lidhur me garën për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike. Me pak fjale anëtarësia e PD-së kërkon anulimin e zgjedhjeve.

Të drejtën për thirrjen e këtij këshillit prej 275 anëtarësh veç kryetarit e kanë edhe ¼ e anëtarëve, ndaj për te thirrur këtë forum, kundërshtarëve të Bashës u duhen rreth 69 firma.