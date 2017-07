Kryesia e LSI, Kryemadhi: Zgjedhjet u vodhën dhe u manipuluan…

Lëvizja Socialiste për Integrim zhvilloi mbledhjen e parë pas zgjedhjes së Monika Kryemadhit në krye të kësaj force politike, e cila u ndal ne akuzat ndaj qeverise per vjedhje dhe manipulim te zgjedhjeve.

“LSI do të vazhdojë të njohë arritje të reja politike dhe elektorale si domosdoshmëri që demokracia në Shqipëri të fuqizohet dhe qytetatër të vendosin sovranitetin, qeverisjen dhe institucionet nga zgjedhjet e 25 qershorit. Maxhoranca e zgjedhjeve të 25 qershorit është fiktive përmes procesit të manipuluar. Vota e lirë është goditur rëndë në mënyrë të strukturuar kriminale në të gjithë vendin, ndaj kërkoj angazhimin maksimal për t’iu përgjigjur këtij momenti dhe përgjegjësisë politike më të madhe që LSI ka pasur ndonjëherë”, u shpreh Kryemadhi.

Sipas saj, sfida e LSI në vijim do jetë pikërisht denoncimi i shkeljeve që iu bënë procesit elektoral. “LSI do të vazhdojë me evidentimin e farsës së 25 qershorit, detyrë që do të mbetet prioritet pasi opinioni minutë pas minute po njihet me fakte të reja të grabitjes së 25 qershorit”, tha ajo. Kryesia e LSI do të hartojë axhendën dhe planin e punës deri në periudhën e legjislacionit të ri parlamentar.