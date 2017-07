RrÃ«fehet 33 vjeÃ§ari: BÃ«j seks tÃ« mahnitshÃ«m me vajzÃ«n qÃ« njoha nÃ« aeroplan, por…

Një burrë 33 vjeç, baba i një vajze ka rrëfyer për The Sun se ka bërë seks me një vajzë që e ka njohur derisa po kthehej nga pushimi në Ibiza.

Burri thotë se është martuar me gruan e tij pasi ajo ka qenë shtatzënë dhe nuk e do, andaj e tradhton me femra të ndryshme, por që ndihet fajtor pasi ajo asnjëherë nuk e hidhëron.

Rrëfimi i plotë i tij:

E njoha një vajzë mahnitëse deri po udhëtoja me aeroplan nga Ibiza.

Ne përfunduam duke marrë një dhomë në hotel kur ne zbritëm dhe patëm një natë pasiononte dhe seks.

Jam 33 vjet dhe jam i martuar prej katër vitesh me vajzën me të cilën po dilja, pasi ajo ishte shtatzënë.

Ajo është shumë e mirë por unë kurrë nuk e kam dashur dhe asgjë nuk ka ndryshuar që kur jemi martuar.

Jeta jonë seksuale është e shurdhër, rutinë dhe e mërzitshme.

Ne kemi një vajzë të mrekullueshme që e dua më së shumti në botë.

Unë qëndroj me gruan time për shkak të sigurisë së vajzës dhe asgjë më shumë. Ajo është 4 vjet ndërsa gruaja ime është 31 vjet.

Që kur jemi martuar unë kam pasur disa lidhje, disa që kanë zgjatur me muaj dhe të tjera vetëm për disa takime.

Muajin e kaluar shkova për fundjavë dhe bëra sjellje që shumë djem nuk i bëjnë.

Më pas në aeroport, ajo bionde kaloi me një pamje si 1 milion dollarë dhe më dha një buzëqeshje.

Ndërsa hipëm në aeroplan, kuptuam se ulësja e saj ishte në rreshtin tim dhe kështu biseduam gjatë gjithë rrugës për në shtëpi.

Ne vendosëm që do të donim të kalonim ca kohë së bashku para se të ndaheshim kështu që i thashë gruas time se fluturimi ishte vonuar dhe do të ishte më mirë nëse do të qëndroja në aeroport gjatë natës.

Pata një natë brilante me atë vajzë. Shumë të qeshura dhe seks të mrekullueshëm.

E kuptova se ajo jetonte afër meje dhe e kam parë disa herë që nga ajo kohë.

Ajo është 29 vjet dhe kemi kaluar kohë të mirë së bashku.

Unë zakonisht kam rezervuar dhomë në hotel me të dhe seksi ka qenë gjithmonë i nxehtë.

Ndihem fajtor pasi gruaja ime kurrë nuk më ka mërzitur dhe e di se kurrë nuk do të më tradhtonte, por unë dua ta shijoj jetën time.

Jam i ri dhe e di se kurrë nuk do të ndodh me gruan time.

Përgjigja e psikologes:

Por ti je duke e ndryshuar shpejt martesën tënde, vajzën dhe gruan, me lidhjet e tua me femra tjera.

Ato do të marrin faktin se jeni emocionalisht i munguar dhe jo me të vërtetë për to me gjithë zemër.

Kjo mund ta vë në marrëdhënie të dëmshme vajzën tuaj derisa rritet.

Ndalo së tradhtuari dhe thuaji gruas tënde se ke nevojë që ta rregulloni martesën në një apo tjetër mënyrë.

Ajo mund ta ndjejë në zemrën e saj gjithë atë që nuk është në rregull. Nëse nuk mund ta jesh aspak pasionant ndaj saj, më mirë ndaju dhe ende mund të jesh baba i përkushtuar ndaj vajzës tënde.