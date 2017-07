Kandidati për kryetar i Partisë Demokratike, Eduard Selami i ka bërë thirrje rivalit në garë, Lulzim Basha që të hapë partinë duke shembur murin e autoritarizmit.

Selami deklaroinë Report TV se Lulzim Basha kishte pranuar një marrëveshje paraprake që debati në Korçë të ishte i hapur, por një gjë e tillë nuk ndodhi.

“Unë nuk e dija që debati në Korçë ishte me dyer të mbyllura, e dija se ishte me dyer të hapura. U befasova kur e mora vesh, që nuk ishin lejuar mediat. Hape Partinë Demokratike zoti Basha, shembe murin e “Berlinit” të autoritarizmit në PD, që të fitojë më i miri” iu drejtua Selami, kryetarit të ngrirë të PD.

Debati për Sorosin, Selami: Basha gënjen, e falënderoi për bursën

Eduard Selami e akuzoi Lulzim Bashën si gënjeshtar në debatin që u zhvillua në Korçë për fondacionin e Sorosit në Shqipëri. Sipas tij, Basha ka përfituar bursë studimi nga Soros dhe për këtë e ka falënderuar gjatë takimit që filantropi zhvilloi në selinë e PD në 2014 por në Korçë e mohoi.

Madje, Selami sfidoi Bashën duke thënë se nëse nuk ishte e vërtetë që ai e ka falënderuar Soros në selinë e PD gjatë takimit, largohet nga gara.

“Ky fondacion ka 20 vite në Shqipëri, por nuk kam kontakte të drejtpërdrejta. Bashkëshortja ime, Ilva Tare është në këtë fondacion, tani është kryetare e bordit, këtu filluan thashethemet.

Kur Basha foli e portretizoi me ngjyrat më të errëta, por nuk tha që kishte marrë bursë. Unë për herë të parë Soros e takova me Bashën para një viti, bashkë me Grida Dumën dhe Basha u tregua i ngrohtë me Soros dhe i shprehu shqetësimet për atë po ndodhte në Shqipëri.

Aty tha edhe unë jam një njeri që kam përfituar nga bursa juaj. Dhe unë i them në takim, meqë ne duam të jemi të hapur thuaje edhe këtu që ke marrë një bursë, pasi sot është në krye të PD edhe falë asaj burse, por Basha e mohoi këtë gjë se unë isha aty.

Unë jap dorëheqje dhe nga gara nëse nuk e ke thënë ti këtë, që e ke përfituar bursën dhe e ke falënderuar’ deklaroi ai.

Gara, Selami: Drekova me Patozin, Berisha më mbështet

Selami tregoi gjatë bisedës së ish-kryeministri Sali Berisha kishte mbështetur disa nga shqetësimet e tij për garën që po zhvillohet në PD, ndërsa zbuloi se kishte drekuar me Patozin, por nuk pranoi kërkesën e tij që të tërhiqej nga gara.

“E ftova për një drekë Patozin dhe ndamë shqetësimet, por nuk iu përgjigja ftesës së tij për të mos kandiduar. Jam takuar edhe me Berishën, takim ishte i iniciuar nga ai dhe ndamë shqetësimet në PD.

Iu mbështet? Po patjetër që më mbështet. Bëri thirrje për bashkim dhe unë jam dakord. Ka vend për të gjithë” tha ai.

Selami në fund të intervistës u shpreh se ende nuk e kishte listën e anëtarësisë që do të votojë për zgjedhjet e 22 korrikut.