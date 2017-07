I nxehti afrikan “pushton” Shqipërinë, por ja çfarë do të ndodhë ditën e premte (Video)

Kjo javë ka nisur me temperatura të larta. Termometri do të shënojë 38 gradë celsius, dhe në zona si Kucovë apo Gjirokastër mund t’i kalojë këto vlera.

Nga instituti i Gjeo-Shkencave, meteorologu Metodi Marku thotë se rënie te temperatura me 2-3 gradë celsius do të ketë nga e mërkura deri në fundjavë.

Marku: Dita e mërkurë dhe e enjte pritet të shënojë rëniet e para, por dita e premte do të shënojë rënie më të theksuar prej 4 gradësh. Madje në zonat veriore, kryesisht në Alpe priten reshje shiu.

Rreziku nga zjarret vijon të jetë i lartë.

“Situata e rënduar e zjarreve do të rëndohet akoma më shumë. Ditën e enjte do të shtojë edhe shpejtësinë e erës, e cila do të jetë një faktor plus për përhapjen e zjarreve”, tha Marku për “Ora News”.