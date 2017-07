Tirana “blindon” portën. Ilion Lika mbetet zyrtarisht bardheblu dhe në këtë formë jep një “mesazh” për të rinjtë, të cilët pas rënies janë futur në dyshime për të ardhmen. 37-vjeçari ka nënshkruar kontratën e re me klubin, duke ofruar kësisoj besnikëri edhe në Kategorinë e Parë.

Në fakt, gardiani pati garantuar drejtuesit se nuk kishte në plan të largohej, edhe pse skuadra ra një kategori më poshtë. Sezoni i fundit ishte një dështim i plotë për 24 herë kampionët e vendit, megjithatë portieri dalloi me paraqitjen e tij, duke qenë një nga pikat më të forta. Me pritjet e tij shpeshherë evitoi gola të sigurt, duke qenë edhe lojtari më i mirë i ndeshjes, por i vetëm më shumë se kaq nuk mund të bënte dhe rënia nuk u evitua dot.

Gjithsesi, projekti i ri i klubit po nis ashtu siç duhet. Vetë presidenti Refik Halili deklaroi se do ta ruajë grupin edhe në inferiore për të synuar ngjitjen e shpejtë, ndërsa Ze Maria vendosi si “kusht” që baza e skuadrës europiane të mos ndryshojë.

Pas Ilion Likës, tashmë radha është e kapitenit. Erando Karabeci firmosi një kontratë vetëm për Ligën e Europës dhe pritet që shumë shpejt ai të ulet me klubin që të diskutojë për zgjatjen e marrëveshjes, për të paktën dy vite. Megjithatë, vetëm pasi të diskutohen disa terma kontraktualë mund të vijë zyrtarizmi.

Karabeci e pranoi publikisht se dëshiron që të mbetet bardheblu dhe nëse kjo ndodh, Tirana nuk do të humbasë as eksperiencën e 28-vjeçarit në mesfushë. Nëse në ekip mbetet Asion Daja (që ka kontratë edhe për një tjetër sezon) dhe Ruben Akuah, atëherë llogaritë me mesin e fushës mund të quhen të mbyllura për bardheblutë.

Për të kompletuar kështu boshtin e skuadrës për Kategorinë e Parë duhet vetëm që t’i jepet zgjidhje problemit të kahershëm me goli dhe për këtë ishte vetë Ze Maria që premtoi se do të zgjedhë sulmuesit e duhur. Nëse plani që klubi dhe stafi teknik kanë në letër përmbushet me sukses, atëherë rikthimi në Superiore do të jetë vetëm 26 ndeshje larg.