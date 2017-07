Rama publikon me duart e veta rrëfimin që hedh poshtë reformën në shëndetësi

Kryeministri Edi Rama ka publikuar një video ku shfaqen një sërë qytetarësh shqiptarë të cilët tregojnë me zë dhe figurë problematikat e tyre të përditshme. Rama e ka postuar videon duke thënë se ajo është një copëz e dëgjesave që janë bërë me qytetarët, për të përmirësuar sa më tutje qeverisjen e ardhshme në shtator, por është interesante të dëgjohet me vëmendje se çfarë thotë qytetarët.

Në fakt ka nga ata qytetarë që shprehen se problemi është ai që ka “identifikuar” kryeministri me fjalën e shumëpërdorur të tij në fushatë (“tepsi”), por ka dhe nga ata qytetarë që e përplasin përdhe realitetin shqiptar.

Një minator në Mirditë shprehet se pensionet për këtë profesion janë skandaloze dhe se shumë pak është bërë për ta ndihmuar këtë shtresë, por nga ana tjetër tregon dhe një realitet të hidhur, atë që prek shëndetësinë shqiptare. Minatori shprehet se mjekët që janë të punësuar në shtet duhet të punojnë në spitalet publike, pasi sipas tij, ka raste kur doktori shkon në spitalin e tij privat në Lezhë… edhe pse rrogën në spitalin publik e merr.

Minatori: Pensionet për minatorët janë me të vërtetë qesharake…! Kërkojmë doktorin dhe doktori është në Lezhë, se ka aktivitetin privat atje… rrogën e merr këtu ndërsa aktivitetin e bën në Lezhë.

“I ka bo topografi tokat dhe nuk kemi probleme, por nuk kanë dhënë tapi fare dhe nuk lënë të bëhen letrat se është kjo puna e tepsisë. Prandaj po u hoq kjo puna e tepsisë ne do jemi të gjithë në rregull. Ne këtë kërkojmë”- thotë një qytetar.

“Duhet që të pastrojmë edhe zyrat tani që ofrojnë shërbim për popullin, nga ata njerëz që nuk janë të devotshëm.”- shprehet një tjetër qytetar./Gazeta Express

Per me teper shikoni VIDEO-n: