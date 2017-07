“Suksese, por dil më pak në TV se na hoqe trurin” Rama: E thjeshtë mor mik, më pushkato…

Statusi i kryeministrit Rama ku i kërkonte qytetarëve të tregonin dhe sillnin në vëmendje eksperiencat e tyre negative në zyrat e shtetit ka patur mjaft komente dhe reagime.

Pavarësisht se jashtë temës së debatit, sërish një komentues i ka kërkuar Ramës në rrjetin social, që të shfaqet më pak në televizor, një premtim që në fakt kryeministri e bëri në 2013, por e ka shkelur me të dyja këmbët në këto 4 vite qeverisje.

Ja debati mes Ramës e Komentuesit:

Komentuesi: Jasht teme por kisha dicka te dilni sa me pak ne TV se na hoqët trunin. Suksese ket mandat.

Rama: Ziko, kjo eshte me e thjeshta mor mik, sa te me shohesh me pushkato me telekomande dhe s’ankohesh dot hiç per trurin