Patozi shpërthen sërish në akuza ndaj Bashës: Na ke bërë gazin e botës!

Astrit Patozi vijon të mos i kursejë kritikat e ashpra ndaj Lulzim Bashës, e kësaj here, ish deputeti i PD-së ka prekur mënyrën sesi kryetari i ngrirë i PD-së po kryen fushatën e tij elektorale për t’u rizgjedhur në krye të selisë blu.

Përmes një statusi në profilin e tij në rrjetin social Patozi shkruan se Lulzim Basha e ka kthyer PD-në në gazin e botës. Arsyen ish deputeti dhe rivali i Bashës e gjen tek sjellja e tij në fushatën elektorale të PD-së, ku sipas Patozit, Basha po u kërkon votën demokratëve pasi i ka marrë mendimin e tyre për gjëndjen aktuale në parti.

Një paradoks që Patozi e vë përballë asaj që po bën kryeministri Rama, i cili po pyet qytetarët pasi mori votëbesimin e tyre.

Ja çfarë shkruan Patozi në kritikën e tij:

KËTË MUND TA KISHE KURSYER LULZIM BASHA

Na ke bërë, realisht, gazin e botës. Sikur të mos mjaftonin talljet e fushatës me barcoleta tepsije dhe me çunin e mirë, që donte të pinte dy nëna apo loja me ngjyrat dhe simbolet tona.

Tani në lajme po shohim përditë drejtues dhe deputetë të Partisë Socialiste, që u marrin mendimin njerëzve, pasi u kanë marrë votat, dhe kryetarin tonë, që u kërkon votën atyre, pasi u ka marrë mendimin.

A thua se ne kemi fituar dhe Edi Rama ka humbur në këto zgjedhje. Këtë, të paktën, mund t’ia kishe kursyer demokratëve Lulzim Basha!