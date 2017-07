FOTO/Edi Rama e hoqi nga listat e deputetëve, Asamblea Parlamentare e OSBE i bën një surprizë

Ish- deputetja e PS-së Arta Dade dhe kreu i Partisë Republikane, Fatmir Mediu ishin pjesë e takimit të Asamblesë Parlamentare të OSBE. Por përtej temës së ditës ajo që ra në sy ishte nderimi që Asambleja i ka bërë Arta Dades për faktin se kjo e fundit nuk do të jetë më pjesë e saj. Teksa ka mbajtur fjalën e fundit para Asamblesë, anëtarët e saj e kanë surprizuar duke i dhuruar një tufë lulesh si për lamtumirë. Dade nuk u përfshi në listat e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste në zgjedhjet parlamentare të 25 Qershorit, çka do të thotë se ajo nuk do të jetë më pjesë e parlamentit të ardhshëm pas pothuajse 20 vitesh karriere të pandërprerë në Kuvendin e Shqipërisë.