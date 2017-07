Zgjedhjet në PD/Ja sa anëtarë do të votojnë më 22 Korrik për Kryetarin e ri…

Në datën 22 Korrik anëtarët e Partisë Demokratike do t’I drejtohen qendrave të votimit, sipas degëve ku ata janë të regjistruar, për të zgjedhur Kryetarin e ri të partisë. Në garën për Kryetar, e cila ka nisur rreth 1 javë më parë përballë njëri-tjetrit janë Eduart Selami dhe Lulzim Basha, ndërsa proçesi po shoqërohet me debate dhe akuza në lidhje me përputhshmërinë e tij me statusin e PD-së.

Tashmë Komisioni Elektoral në Partinë Demokratike për zgjedhjet e kreut të ri të PD-së ka njoftuar se anëtarët që kanë një kartë anëtarësie të cilitdo vit, por nuk kanë emrin në regjistrin elektronik, duhet të paraqiten brenda datës 12 korrik pranë degëve të PD, pasi do futen në një listë shtesë për të bërë të mundur votimin në datë 22 korrik.

Sipas komisionit, të gjithë ata që kanë kartë nga viti 1991, por nuk e gjejnë emrin në regjistrin e anëtarësisë të paraqiten për t’u regjistruar e për t’u bërë pjesë e listës për votim. “Komisioni elektoral i Partisë Demokratike njofton se: Të gjithë anëtarët e PD që kanë një kartë anëtarësie të cilitdo vit, që nga viti ’91 e këtej, por nuk e kanë emrin në regjistrin elektronik të anëtarësisë, të paraqiten deri në datë 12 korrik pranë degëve të PD ku banojnë, ku sipas udhëzimit, do të futen në një listë shtesë, për të bërë të mundur votimin më 22 korrik, për zgjedhjen e kryetarit të PDSH”, thuhet në njoftimin e komisionit elektoral të PD-së.

Burime nga PD konfirmojnë se në regjistrin elektronik gjenden mbi 100 mijë anëtarë që kanë kartën digjitale. Por kësaj liste pritet t’i shtohen edhe anëtarët më të vjetër, të cilët nuk kanë rinovuar kartat e tyre të anëtarësisë.

Ndërkohë Komisioni OKOE me propozim të kryesive të degëve, jo më vonë se data 15.07.2017, duhet të miratojë vendndodhjen e qendrave të votimit, që në shumicën e rasteve do të jenë në zyrat e degëve të PD-së apo në selitë e tyre.

Në selinë qendrore të PDSH-së do të ngrihet qendra e votimit për degën Tirana 2, në të cilën përveç votuesve të kësaj dege, mund të votojnë edhe anëtarët e kryesisë së PDSH-së, anëtarët e Këshillit Kombëtar, anëtarët e Grupit Parlamentar ekzistues dhe deputetët e dalë nga zgjedhjet parlamentare të datës 25.06.2017, të cilët mund të votojnë edhe në qendrën e votimit të degës ku banojnë.

Për çdo qendër votimi ngrihet komisioni me përbërjen e mëposhtme: Një nga nënkryetarët e degës, kryetari. Dy anëtarë kryesie. Një përfaqësues nga secili kandidat për degën përkatëse. Kryetari dhe dy anëtarët e kryesisë në përbërje të komisionit të votimit zgjidhen nga kryesia e degës me votim të fshehtë.