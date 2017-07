Eduart Selami zbulon ofertën që i refuzoi Bashës/Detajet nga biseda me Berishën…

Nuk po sulmoj Lulzim Bashën, por modeli i tij ka dështuar. Kështu u shpreh kandidati për postin e Kryetarit të PD-së, Eduart Selami, në një intervistë televizive. Ndërsa e cilëson modelin e aplikuar nga Basha si të vjetër dhe të kapërcyer, Selami shton se kjo nuk do të thotë se Lulzim Basha nuk ka vlerë në PD.

“E kam refuzuar Bashën për postin e nënkryetarin e partisë katër vite me pare. Unë nuk pranoj asnjë post të emëruar nga kryetari, pa votën e strukturave me votim të fshehte”, u shpreh Selami.

Kandidati për kryetar në PD, thotë se Sali Berisha tashmë ka shprehur preferencën e tij në favor të Bashës, edhe pse në takimin që ka pasur me të, ai kishte premtuar neutralitet.

“Përsa i përket garës, besoj se ai ka shprehur preferencë për zotin Basha, por ka qenë krejt normale. Nga deklarimet që ka bere e kuptoj. Në takimin që kemi bërë ai me tha që do të ruajë neutralitetin. Unë i kam thënë se ai ka plotësisht të drejtë të mbështesë atë që mendon se është më afër asaj që ai mendon. Unë do ta mbeshtes Bashën dhe nëse fitoj. Do të strukturoj gjithcka, por nuk do të ketë vendime të miat pa miratimin e Këshillit Kombëtar. Kjo është ajo që nuk është pare akoma në Shqipëri. S’do të ketë me parti si prona private të kthyera në vatra të korrupsionit politik”, deklaroi Selami.