Godet sërish Joleza Koka… por kësaj here sulmon ashpër të “preferuarin” e Ramës! (Foto)

Ish kryetarja e FRESSH Joleza Koka do të mbahet mend gjatë për gafat e saj spektakolare kur fliste për pallatin e Sajmir Tahirit apo faktin se “praktikisht” me postin që mbante, ishte homologe e Edi Ramës në parti.

Por kësaj here, Joleza i është larguar hobit të gafave përmes një postimi që e bën atë të ngjajë me këmbë në tokë. Ish kryetarja e FRESSH ka studiuar për arkitekturë, por edhe pse nuk punon si e tillë, ajo i ka “shijet” e një arkitekte-je.

Joleza Koka kësaj here ka “goditur sërish”, por ndryshe nga herët e tjera, ajo ka sulmuar njërin ndër të preferuarit e kryeministrit Rama, kryebashkiakun (në mandatin e tij të katërt) e Durrësit Vangjush Dako.

Ja çfarë shkruan Joleza Koka për “Velierën” e Vangjush Dakos, konkretisht për nënkalimin që bën pjesë në projektin e shumëdebatuar në qendër të Durrësit.