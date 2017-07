Kryetari i Partisë Demokratike, dega Lushnje, Myslim Murrizi, i cili është një nga deputetët e Partisë Demokratike në Parlamentin e ardhshëm, ka shpërthyer në akuza ndaj atyre që sot po sulmojnë këtë parti. Murrizi përmes një komenti në rrjetet sociale shkruan se ish spiunët janë thirrur nën armë për të kafshuar PD, ndërsa akuzon ish-zyrtarët dështakë të PD se sot kanë dalë nga “pema”.

Komenti i Myslim Murrizit

Sigurimi i shtetit thërret nën armë ish spiunët që të “kafshojnë” PD sa të munden. Bën të pamundurën t’ja rrinin kësaj dite që të dilnin ” QUKAPIKET” nga strofulla.

Shum ish zyrtare dështak të viteve 2005-2013, të cilët dështuan totalisht në drejtoritë që volën prej 8 vitesh sot kane dalë nga ” pema”

Një sqarim për të gjithë armatën e thirrur nën armë nga sigurimi i shtetit.

Në vitin 2009 në rrethin Lushnje, Partia Demokratike ka mare 21459 vota.

Në vitin 2013 Partia Demokratike në të gjithë rrethin Lushnje ka marrë 19536 vota.

Në vitin 2017 Partia Demokratike në të gjithë rrethin Lushnje ka marrë 17034 vota.

Megjithese kjo ishte e para fushate në 27 vjet pluralizëm ku PD hynte në garë pa asnjë njësi administrative lokale të saj dhe me gjithë kartelin e drogës përballë.

Ish 16 njësi administrative të rrethit Lushnje deri në vitin 2015 kanë patur të punesuar gjithsej 900 punonjës.

Vetem 2 bashki sot kane 1500 punonjës të punesuar, vetëm për qëllime elektorale.

Në vitin 1997 në Lushnje u fituan jo dy por 3 deputet të nderuar ” QUKAPIKE”.

Dy në qytetin e Lushnjes falë DJEMEVE të KARBUNARËS, dhe unë që jam sot kryetar i PD Lushnje se nuk kisha lidhje me sigurimin e shtetit dhe me suden, xhaferrin dhe vebiun.

Analizën e zgjedhjeve për PD Lushnje duhet ta bëjnë 2800 antarët e PD, dhe 1044 komisionerët e saj që nuk u tremben, nuk u shitën dhe nuk u strukën si qen të zgjebosur para pushtetit dhe flirtit me të, si dhe para presionit me të gjithë llumin e shoqërisë e parave të pista të hedhura për të blerë votën e fukarenjve.

” Bilbilët” dhe “Qukapikët” që vinin tek PD per ” sfilatë” dhe shkonin tek PS apo LSI për të raportuar, më e pakta në këtë situatë duhet te kafshojnë gjuhën e të mbyllin gojën, se sa here që e hapin qelbin dynjane.

Po doni ta hapim thesin nga viti 1997 e deri me sot hajde bujrum.

Ata qe nuk fituan dot vetë në vitin 1997 në zonën më të sigurte të PD në kryeqytet por hynë nga lista jashtë radhe, të mos dërdëllisin për Lushnjen.

Edhe ” bilbilushe” me penelina apo ata që nuk linin gjë pa vjellë në vitin 1997 të heshtin.

Për çdo ngjarje kanë të drejtë të flasin vetëm AKTORET, jo spektatorët apo sehirxhinjt, e aq më pak matrapazët, dallaverexhinjt apo hipokritët që e duan PD vetëm për karriget e tyre dhe e konsiderojnë ” LOPE” të mirë vetëm kur qumështi i saj shkon në shtëpi të tyre.