Kryeministri Edi Rama ka dhënë porosi direkte ndaj strukturave të policisë për të luftuar kultivimin e kanabisit. Gjatë një takimi me strukturën e zyrës operacionale për planin e veprimit të Qeverisë për luftën kundër kultivimit të kanabisit, Rama kërkoi nga drejtuesit e Policisë së Shtetit të ndëshkojnë pamëshirë cilindo që shkel ligjin dhe mbyll sytë ndaj fenomenit të kultivimit të bimëve narkotike.

Kryeministri pranoi përparimin impresionues qe është bërë dhe theksoi se viti 2017 duhet t’i vërë kapak njëherë e mirë fenomenit të shëmtuar në vend. Ai falenderoi policinë, Drejtorin e Përgjithshëm, Drejtorët e Qarqeve dhe efektivet që janë goditur, sipas Ramës, padrejtësisht qoftë politikisht, apo mediatikisht.

“Është i njohur tashmë qëndrimi i punonjësve të policisë ndaj këtij fenomeni. Disa kanë qëndruar pasiv në rastin më të mirë, e disa janë përfshirë në rastin më të keq. Në disa zona të vendit janë konstatuar raste të kultivimit të bimëve narkotike, dhe nëse këto raste përsëriten në këto zona, bëjnë përgjegjës ata që kanë për detyrë të luftojnë fenomenin. i them kreut të Policisë së Shtetit që të tregohet i pamëshirshëm me ata që shkelin ligjin dhe mbyllin sytë ndaj fenomenit.

Jemi zotuar që këtë vit do të shkruhet fjala fund në historinë e gjatë të kultivimit të kanabisit në shkallë të gjerë dhe ky zotim do të mbahet me se s’bën për #SHQIPËRINËQËDUAM”, tha Rama.