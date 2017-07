Ceremonia e betimit të Metës si President, Rama tregon nëse do të marrë pjesë apo…

Kryeministri Edi Rama ka folur pas shumë kohësh për “mikun-armik” Ilir Meta, me të cilin u përball edhe në fushatën elektorale të javëve të kaluara të qershorit.

Më 24 korrik, Ilir Meta betohet si President i Shqipërisë dhe Rama është pyetur nëse do të jetë pjesë e ceremonisë. I ftuar në emisionin “Top Story” kryeministri është shprehur se pas një fushate mjaft të fortë në akuza, ai shpreson që Meta të arrijë të gjejë “dashurinë dhe qetësinë” për të gjithë.

Kryeministri ka dënuar përfshirjen e Metës në fushatën elektorale, duke e cilësuar si një sjellje “spektakolare zhgënjyese”, por pavarësisht akuzave, Rama është shprehur se do të jetë i pranishëm në ceremoninë e betimit të Metës si Presidenti i vendit.

Rama: As këshillë as kërcënim, ju luta në emër të gjithë atyre që e votuan që të bëhej president, që të bëjë një reflektim të thellë dhe të bëjë atë që i takon për të riparuar, dëmet e mëdha që i ka bërë figurës së presidentit, me mënyrën e përfshirjes në fushatë. Është një president i zgjedhur si konsensual dhe jo si një përsonazh konfliktuar dhe unë shpresoj që ai ta gjejë një orë me më parë qetësinë dhe dashurinë për të gjithë dhe të mos kemi situata që do të na vinin në situatë të vështirë

Sokol Balla:Do të jeni në ceremoninë e tij?

Rama: Është seanca e betimit. Presidenti i zgjedhur është presidenti i zgjedhur… Nuk merrem fare me çfarë u fol apo jo, këtu është çështje e shtetit dhe pavarësisht nga sjellja spektakolare zhgënjyese në fushatë e Presidentit të zgjedhur, sidoqoftë, respekti për institucionet duhet të vijë i pari, sigurisht me shpresën që i pari që do ta repsektojë institucionin të jetë vetë presidenti.

Balla: Pra përgjigja është po, do të jeni?

Rama: Se kam vënë asnjëherë në diskutim këtë temë.